PCA "내가 누구를 이겼는지 보세요", 1위표 '0' 대굴욕! 오타니 억울할 것 없다

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

피트 크로우-암스트롱. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 MVP 투표는 늘 논쟁의 대상이었다.

해당 시즌 '가장 뛰어난 선수(Most Valuable Player)'는 판단 주체의 생각에 따라 다르기 때문이다. 계량화된 기준이 없다. 사이영상은 대체로 평균자책점, 투구이닝, 탈삼진, WHIP 등 주요 부문 수치를 비교해 우열을 비교적 쉽게 가릴 수 있지만, MVP는 공수주 스탯과 팀 공헌도 등 따져야 할 것들이 훨씬 많다.

메이저리그 역사상 가장 큰 논란을 불러일으킨 MVP를 꼽는다면 1988년 LA 다저스 커크 깁슨이다. 그해 오클랜드 애슬레틱스와의 월드시리즈 1차전서 대타 끝내기 홈런을 터뜨린 뒤 아픈 다리를 절룩거리며 베이스를 돌던 '그 깁슨'이다.

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정규시즌 종료 직후 실시된 BBWAA(미국야구기자협회) 투표에서 깁슨은 1위표 24개 중 13개를 포함해 272점을 받아 최고 선수의 영예를 안았다. 2위는 뉴욕 메츠 외야수 대럴 스트로베리로 1위표 7개 등 236점을 얻었다.

1988년 NL MVP에 뽑힌 LA 다저스 커크 깁슨. AP연합뉴스

다저스는 NL 서부지구 1위, 메츠는 동부지구 1위로 각각 정규시즌을 마친 상황. 기록상으론 스트로베리가 유력한 MVP로 꼽혔지만, BBWAA의 선택은 깁슨이었다. 깁슨은 타율 0.290, 25홈런, 76타점, 31도루를 기록했다. 개인 타이틀은 없었다. 스트로베리는 타율 0.269, 39홈런, 101타점을 올리며 내셔널리그 홈런, 장타율, OPS 1위를 차지했다.

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당시 LA 타임스는 '깁슨의 MVP 등극은 심전도가 심장의 기능을 나타내는 유일한 방법이 아니란 걸 증명한 것'이라며 '깁슨은 다저스의 마음과 정신에 중대한 영향을 미쳐 기록상 훨씬 앞선 많은 선수들을 투표에서 이겼다'고 논평했다. 변변한 타이틀 하나 없었지만, 다저스 선수단을 하나로 묶는데 구심점 역할을 했다는 점이 기자단의 마음을 움직였다는 뜻이다.

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그러나 요즘 기준으로 투표를 했다면 1위표는 스트로베리에게 1위표가 더 쏠렸을 가능성이 높다. 이 시대는 숫자로 구현되지 않는 구심점, 팀워크, 리더십과 같은 추상적 기준이 MVP 표심에 큰 영향을 주지는 않는다. 이 부분은 투표권을 행사하는 기자들의 판단에 맡길 수밖에 없지만, OPS, WAR, wRC+, 홈런, 타점 등 숫자가 표심에 훨씬 매력적으로 작용한다고 봐야 한다.

요단 알바레즈. AP연합뉴스

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기자마다 생각이 아무리 다르다고 해도 이견이 없는 MVP 투표도 있다. 이른바 만장일치 MVP가 요즘 메이저리그를 강타하고 있다.

13일(한국시각) 발표된 양 리그 MVP는 모두 1위표를 휩쓸었다. AL에서는 휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈, NL에선 시카고 컵스 외야수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 나란히 30명의 기자들로부터 모두 1위표를 받았다.

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양 리그 MVP가 공히 만장일치 의견으로 뽑힌 것은 2023년 오타니 쇼헤이-로날드 아쿠냐 주니어, 2024년 애런 저지-오타니에 이어 올해가 세 번째다.

알바레즈는 올 정규시즌서 158경기에 출전해 타율 0.316(567타수 179안타), 42홈런, 106타점, 105득점, 109볼넷, 출루율 0.432, 장타율 0.601, OPS 1.033, bWAR 6.8, fWAR 6.8, wRC+ 181을 마크했다. 타율, 볼넷, 출루율, 장타율, OPS, wRC+ 부문서 양 리그 합계 1위다. 대부분의 항목에서 커리어 하이를 찍었다.

PCA. AP연합뉴스

PCA는 양 리그 합계 득점(119)과, 루타(357) 1위, 홈런(45) 공동 1위를 차지했고, NL에서 OPS(0.943)와 장타율(0.570) 1위에 올랐다. bWAR(9.8)과 fWAR(10.6)은 모두 양 리그 합계 1위인데, 특히 fWAR은 NL에서 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 10 이상을 찍었다.

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뿐만 아니라 그는 NL 골드글러브 외야수 부문을 2년 연속 수상했고, 올시즌에는 최고의 수비수에게 주어지는 플래티넘 골드글러브까지 거머쥐었다. 역대 7번째로 40홈런-40도루를 마크해 MVP 경쟁서 LA 다저스 오타니를 누르는 결정적 계기를 마련했다.

PCA는 MVP 수상 직후 "오늘은 내가 누군가를 제치고 이 상을 받았는지 되새겨보기 딱 좋은 시간이다. 그 선수는 지난 10년간 명실상부한 세계 최고의 야구선수였다"면서도 "저는 매일 나 자신고 싸웠다. 누군가를 왕좌에서 끌어내리겠다는 생각을 임했다면 그건 정말 어리석은 짓이었을 것이다. 그런 식으로 접근했다면 내 기량을 온전히 발휘할 수 없었을 것"이라고 소감을 밝혔다.

오타니를 의식한 발언이다. 하지만 이래저래 오타니는 1위표를 한 개도 받지 못한 걸 억울해 할 수도 없다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

오타니는 투타겸업을 본격화한 2021년 이후 올해까지 6시즌 가운데 4시즌을 MVP로 장식했다. 4번 모두 만장일치였다. 2022년에는 역사상 최초로 규정타석과 규정이닝을 모두 채웠음에도 AL 한 시즌 최다인 62홈런을 때린 양키스 저지에 밀렸다. 당시 오타니가 받은 1위표는 2개였다. 그나마 그를 지지하는 기자가 존재했다. 그러나 올해는 단 한 명도 그를 지지하지 않았다.

그래도 오타니가 대상에 오른 6번의 MVP 투표에서 1위표 180개 중 122개가 그의 몫이었다.

흥미로운 건 전날 발표된 사이영상 수상자들도 모두 만장일치 의견이라는 점이다. MVP와 사이영상 수상자 4명이 전부 1위표를 싹쓸이한 것은 사상 처음이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com