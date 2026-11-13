'잘 버텼다, 사직 스쿠벌' 한일전 선발 등판해 5이닝 2실점 선방[APBC]

APBC 한일전 선발 투수로 등판한 김진욱. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]실점은 아쉬웠어도 충분히 잘했다. 김진욱이 한일전에서 좋은 투구를 펼치고 내려갔다.

최원호 감독이 이끄는 야구 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 예선 맞대결을 펼쳤다.

한국의 선발 투수는 롯데 자이언츠 우완 김진욱이었다. 까다로운 일본 타선을 상대로 김진욱은 5이닝 동안 4안타(1홈런) 4탈삼진 3볼넷 1사구 2실점으로 준수한 투구를 남겼다.

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김진욱은 1회초 마사키-무네야카-니시카와로 이어지는 상위 타순 타자들을 삼자범퇴로 깔끔하게 처리했다. 뜬공 2개와 땅볼 1개로 맞춰잡는 피칭을 선보였다.

0-0 동점 접전 중인 2회말에는 갑작스레 제구가 흔들렸다. 이닝 선두타자 야마구치에게 볼넷을 허용한 김진욱은 다음 타자 와타나베를 상대로도 스트레이트 볼넷이 나오면서 무사 1,2루 위기에 몰렸다.

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그런데 이 큰 위기를 무실점으로 넘겼다. 일본 벤치가 와타라이에게 희생 번트 작전을 내면서 1사 주자 2,3루. 하세가와를 헛스윙 삼진 처리한 김진욱은 다음 타자 코지마까지 헛스윙 삼진으로 잡아내면서 무사 1,2루 위기를 무실점으로 막아냈다.

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한국이 3회초 한동희의 선제 솔로포로 1-0 리드를 잡고있는 상황. 하지만 3회말 피칭이 다소 아쉬웠다.

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김진욱은 선두타자 쇼지에게 펜스 앞 3루타를 허용한 이후 1번타자 마사키에게 좌중월 투런포를 얻어맞았다. 소프트뱅크 호크스 소속인 내야수 마사키는 올해 정규 시즌에서 무려 28홈런을 터뜨렸고, 재팬시리즈 MVP를 수상할 정도로 큰 경기 경험까지 쌓은 핵심 타자다. 국가대표에서도 차세대 주전을 맡을 수 있는 기량을 갖췄다. 그런 마사키가 김진욱의 실투를 놓치지 않고 홈런으로 연결시키면서 일본이 2-1 역전했다.

김진욱은 피홈런 이후 2타자 연속 안타를 내주며 절체절명 위기를 맞았지만, 그 위기를 이번에는 넘겼다. 2사 1,2루 위기에서 하세가와를 좌익수 뜬공 처리하면서 3회를 추가 실점 없이 마쳤다.

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김진욱은 5회까지 계속 마운드를 지켰다. 4회를 삼자범퇴로 마친 그는 5회 2사 후 야마구치에게 몸에 맞는 볼을 허용했으나 와타나베를 초구에 3루 땅볼 처리했다. 김진욱은 5회까지 2실점을 기록한 후 교체됐다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com