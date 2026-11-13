'진짜 미쳤네' 김휘집이 해냈다! 한일전 도쿄돔 센터 넘기는 동점 스리런[APBC]

김휘집. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]김휘집이 국제 대회에서 펄펄 난다. 이틀 연속 홈런을 터뜨렸는데, 한일전에서 결정적 동점포를 쏘아올렸다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 예선전을 펼쳤다.

한국은 3회초 한동희의 솔로 홈런으로 선취점을 뽑았지만, 이후 투수들이 흔들리며 5실점했다. 7회말까지 1-5로 크게 뒤지면서 패색이 짙은듯 보였다.

Advertisement

그런데 8회초 대반전이 일어났다. 선두타자 김도영의 볼넷부터 시작이었다. 나카모리를 상대로 안현민도 야수 선택으로 출루했고, 김도영이 2루에서 세이프가 되면서 무사 1,2루 행운이 찾아왔다.

선제 홈런을 쳤던 한동희가 무사 1,2루에서 우중간에 떨어지는 1타점 적시타로 추격에 시동을 걸었다. 일본 벤치는 투수를 모리타로 교체했다.

Advertisement

이어진 무사 1,3루 찬스에서 모리타를 상대한 김휘집은 1B1S에서 3구째를 타격해 도쿄돔 한가운데 담장을 넘기는 비거리 120M 대형 스리런 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런 한 방으로 한국은 단숨에 5-5 동점을 만들었다.

Advertisement

김휘집은 하루전 호주전에서도 천국과 지옥을 오갔다. 6회에 결정적 2루타를 터뜨리는 등 안타 2개에 3타점을 기록하면서 대활약을 펼쳤으나, 8회에 수비 포구 실책을 한 것이 실점으로 연결되며 고개를 숙였었다.

Advertisement

하지만 한일전에서 다시 한번 중요한 홈런을 터뜨리며 큰 경기에 강한 면모를 보여줬다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com