'한국 투수 실력 진짜 어떡하나' 비참한 한국야구, 11년 동안 일본 못 이겼다

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[스포츠조선 나유리 기자]또 졌다. 아직 경우의 수는 남아있지만, 또 일본은 넘지 못했다. 비참한 한국야구의 현실만 확인했다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 예선전에서 5대9로 패했다. 대회 개막 후 2연패다. 더불어 한국은 프로 선수들을 중심으로 한 A대표팀이 출전한 국제 대회에서 일본전 12연패에 빠졌다. 2015년 프리미어12 준결승전 승리가 마지막이었고, 이후 11년 동안 한번도 일본을 이기지 못했다.

20대 초중반 프로 선수들이 참가하는 APBC는 한국과 일본, 대만, 호주까지 4개국이 출전했다.

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한국은 김주원(유격수)-김도영(3루수)-안현민(우익수)-한동희(지명타자)-김휘집(2루수)-허인서(포수)-문정빈(1루수)-김민석(좌익수)-김지찬(중견수)으로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸고, 김진욱이 선발 투수로 등판했다.

일본은 마사키 도모야(1루수)-무네야마 루이(유격수)-니시카와 미쇼(좌익수)-야마구치 코우키(지명타자)-와타나베 세이야(3루수)-와타라이 류키(우익수)-하세가와 신야(중견수)-코지마 타이가(포수)-쇼지 유다이(2루수)가 선발 출전했고, 선발 투수로는 요미우리 자이언츠 소속의 좌완 투수 다케마루 카즈유키가 등판했다.

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시작은 산뜻했다. 김진욱이 침착하게 초반 위기를 넘기는 가운데, 한국이 선취점을 홈런으로 뽑았다. 0-0이던 3회초 한동희의 홈런이 터졌다. 한동희는 다케마루를 상대해 도쿄돔 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다.

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그런데 3회말 갑자기 김진욱이 흔들리기 시작했다. 일본의 이닝 선두타자 쇼지를 상대로 3루타를 허용했고, 다음 타자 마사키와의 승부에서 실투가 홈런으로 연결되며 좌중간 담장을 넘어갔다. 일본시리즈 MVP인 마사키는 역전 투런 홈런을 쏘아올렸다.

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김진욱이 5이닝을 2실점으로 잘 막고 내려간 후, 한국은 6회부터 불펜을 가동했다. 그러나 결과는 좋지 않았다. 불펜진은 매 이닝 실점을 기록했다.

6회말 전준표가 코지마에게 솔로 홈런을 얻어맞은데 이어, 7회에는 박시원이 선두타자 볼넷 이후 무네야마에게 투런포를 맞았다. 한국은 7회말까지 1-5로 끌려갔다.

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마지막 희망도 있었다. 8회초 타선이 힘을 냈다. 무사 1,2루 빅찬스에서 한동희의 1타점 적시타가 터진데 이어, 김휘집이 바뀐 투수 모리타를 상대로 동점 스리런을 터뜨렸다. 호주전부터 타격감이 좋았던 김휘집은 도쿄돔 정가운데 담장을 넘기는 괴력의 홈런을 쏘아올리며 5-5 동점을 만들었다.

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행복도 잠시. 8회말 다시 불펜이 허망하게 무너졌다. 김영우가 등판해 첫 타자 하세가와에게 몸에 맞는 볼을 허용했고, 2사 후 1,2루 위기 상황에서 무네야마에게 우중간 담장을 넘기는 재역전 투런 홈런을 맞았다.

다시 불펜을 이준혁으로 교체했지만 상황은 나아지지 않았다. 이준혁이 니시카와에게 안타를 허용한 직후 우익수 안현민의 포구 실책이 나왔고, 주자 1,3루 상황에서 야마구치의 2루타때 3루주자 니시카와가 손쉽게 득점했다. 한국은 8회말에만 무려 4실점을 하면서 패색이 짙었다.

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마지막 9회초에도 반전은 없었다. 선두타자 김지찬이 내야 안타로 출루했으나, 후속타는 터지지 않았다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com