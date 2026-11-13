세미프로 호주에 충격패, 라이벌 일본에 12연패...하지만 한국 야구 희망이 있다는데

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[스포츠조선 김용 기자] 결승 진출은 끝인가, 희망 있나.

대한민국 국가대표 야구 국가대표팀이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 2연패에 빠졌다. 그래도 결승 진출 희망이 없는 건 아니다.

대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 APBC 일본과의 예선 2차전에서 5대9로 패했다. 전날 호주와의 경기에서 7대8로 패한 데 이어 2연패를 당하는 수모를 겪어야 했다.

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한국은 선발 김진욱이 5이닝 2실점으로 호투하고, 김휘집이 8회초 극적 동점 스리런 홈런을 날렸지만 8회말 김영우가 상대 무네야마에게 통한의 결승 스리런을 얻어맞고 패하고 말았다.

그래도 숨 쉴 구멍은 있다. 한-일전이 열리기 전 열린 호주-대만전에서 대만이 호주를 꺾었기 때문이다. 첫 날 일본에 패한 대만, 한국을 이긴 호주가 붙어 대만이 호주를 이겼다. 그래서 양팀 모두 1승1패가 됐다.

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한국은 2패다. 하지만 14일 마지막 대만전이 남았다. 일본이 최강이라고 인정받는다면, 마지막 호주전을 이길 확률이 매우 높다. 그럼 일본은 3승이다. 결승 진출 확정.

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만약 한국이 대만을 이기면 나머지 세 팀이 1승2패로 동률이 된다.

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이번 대회는 승패가 동률일 경우 순위를 가르는 기준이 정해져 있다. 먼저 예선 3경기 TQB가 높은 팀이 우선이다. TQB는 (득점/공격이닝)-(실점/수비이닝)으로 나오는 수치다. 복잡하지만 우리가 대만전에서 실점을 최소화하고 큰 점수차로 이기면 결승에 나갈 확률이 높아지는 것이다.

세미프로 수준인 호주에 지고, 라이벌 일본에 국가대항전 12연패를 당한 것 자체가 굴욕이다. 하지만 결승에 나갈 수만 있다면, 그 굴욕은 잊고 일단 다음 경기에 총력을 다해야 한다. 결승에 올라 일본에 설욕할 기회가 생기기 때문이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com