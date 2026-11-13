'정녕 국내용이란 말인가'…'45HR' 김도영, 호주전 4타수 무안타→일본전 2삼진 ML스카우트들도 '갸우뚱'

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] "김도영은 한국 레벨이 아니다. 일본 코치들도 다 알더라. 더 큰 무대로 나가길 바란다."

'국민타자' 이승엽 전 감독이 쏟아냈던 역대급 극찬이 무색해진 도쿄돔의 차가운 2연전이었다.

KBO리그 최연소 30-30 클럽 가입을 넘어 2026시즌 45홈런을 기록하며 리그를 완벽히 씹어먹은 '슈퍼스타' 김도영(23·KIA 타이거즈). 하지만 태극마크를 달고 나선 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 본선 무대에서 그의 방망이는 철저하게 헛돌고 있다.

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연습경기에서 타구 속도 176㎞짜리 대형 홈런을 펑펑 쏘아 올리며 무력시위를 펼쳤던 '괴물'의 모습은 온데간데없다. 국제무대, 특히 떨어지는 변화구를 주무기로 삼는 해외 투수들 앞에서 김도영이 또다시 고개를 숙이며 '국내용 타자'라는 뼈아픈 꼬리표가 고개를 들고 있다.

이 경기를 예의주시하고 있는 메이저리그(ML) 스카우트들의 수첩에도 차가운 물음표가 적히기 시작했다.

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13일까지 2경기를 치른 김도영의 APBC 본선 성적표는 처참한 수준이다. 12일 호주전. 2번 타자 3루수로 선발 출전한 김도영은 4타수 무안타 2삼진으로 철저히 침묵했다. 주자가 없는 3번의 타석에서 모두 뜬공-땅볼-삼진으로 무기력하게 물러났고, 7회말 무사 1루의 찬스에서도 헛스윙 삼진을 당했다. 9회말 1사 2, 3루에서 우익수 희생플라이로 체면치레를 했고, 9회초 2사 만루 위기에서 강습 타구를 건져내는 다이빙 캐치 호수비를 선보였지만 4번타자로서 타석에서 보여준 무기력함은 지울 수 없었다.

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이어진 13일 숙적 일본전에서도 부진은 계속됐다. 4타수 1안타 1볼넷 2삼진. 1회 중전 안타를 때려내며 기분 좋게 출발하는 듯했지만, 이후 두 번의 타석에서 삼진과 뜬공으로 물러났다. 8회초 볼넷 출루 후 득점에 성공하긴 했으나, 9회초 1사 1루의 마지막 추격 찬스에서 또다시 헛스윙 삼진으로 돌아서며 아쉬움을 삼켰다.

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도쿄돔 본선 2경기 합산 성적 8타수 1안타 4삼진(타율 1할2푼5리). 국내 리그에서 보여주던 특유의 폭발력은 완전히 자취를 감췄다.

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김도영의 국제대회 부진은 이번이 처음이 아니다. 첫 성인 대표팀 발탁이었던 2023년 APBC 당시 무려 44%에 달하는 '선풍기급 삼진율'과 불안한 수비로 혹독한 신고식을 치렀고, 결승전 헤드퍼스트 슬라이딩으로 손가락 인대가 파열되는 치명적 부상까지 입었다.

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올해 9월 열린 아이치-나고야 아시안게임에서도 징크스는 이어졌다. 결승전 8회 1-1 동점 상황에서 극적인 결승타를 때려내며 금메달의 주역이 되긴 했으나, 대회 전반적인 성적(5경기 OPS 0.634)은 이름값에 턱없이 모자랐다. 특히 슈퍼 라운드 일본전에서 일본 선발 히구치 신의 구위에 완벽히 눌리며 4타수 무안타 2삼진으로 물러나 거센 비판을 받기도 했다. 김도영은 아시안게임 직후 스스로 "이름값과 기대치에 미치지 못해 동료들과 팬들에게 미안하다"고 자책했을 정도다.

무엇보다 심각한 것은 '한일전 징크스'다.

이번 APBC 일본전까지 포함해, 김도영의 성인 대표팀 한일전 통산 성적은 25타수 3안타 12삼진, 타율 1할2푼이라는 참담한 수준이다.

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약점은 명확하다. 직구 타격 메커니즘과 스피드는 세계적인 수준이지만, 일본 투수들 특유의 고퀄리티 스플리터와 날카롭게 떨어지는 포크볼 계열 변화구에 좀처럼 대처하지 못하고 방망이가 헛돌고 있다. 일본 투수들의 정교한 포크볼 앞에서는 선구안마저 무너지며 고전을 면치 못하고 있다.

이러한 변화구 대처 능력 부족은 메이저리그 진출을 노리는 김도영에게 가장 치명적인 빨간불이다. 도쿄돔 현장에 진을 치고 있는 ML 스카우트들의 레이더망에도 김도영의 '떨어지는 변화구 헛스윙'은 가장 선명한 글씨로 리포트에 적히고 있을 것이 자명하다.

이승엽 전 감독의 극찬처럼 김도영이 KBO리그를 정복한 100년에 한 번 나올까 말까 한 야구 천재임은 부정할 수 없는 사실이다. 하지만 진정한 월드클래스로 거듭나기 위해, 그리고 메이저리그 상위 리그 진출이라는 거대한 꿈을 이루기 위해서는 '우물 안 개구리'가 아니라는 것을 국제무대에서 스스로 증명해내야만 한다.

남은 대만전과, 일본을 다시 만나게 될 확률이 높은 결승전 무대는 그에게 쏟아지는 '국내용 타자'라는 의구심과 '변화구 약점'이라는 ML 스카우트들의 물음표를 동시에 지워낼 수 있는 마지막 쇼케이스다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com