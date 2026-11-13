구자욱 어렵다면 스톱갭이라도 필요한 롯데 → 이택근 단장 기본 방침 "그룹도 설득하겠다

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 올 겨울 스토브리그에서는 돈을 쓸 가능성이 높다. 지난 4년 동안 지갑을 닫은 채 성적은 하위권이었다. 올 시즌 종료 후 감독과 단장을 모두 교체한만큼 전력도 적극적으로 보강할 전망이다.

그런데 시장 상황이 애매하다. 롯데는 확실한 S급 강타자를 원한다. KBO는 2027년 FA 자격 선수 28명을 13일 공개했다. 야수가 21명이다. 이중에서 규정타석을 채우면서 OPS 0.900(출루율+장타율) 이상 기록한 선수는 구자욱이 유일하다. 구자욱은 이번 한국시리즈 MVP로 등극하면서 주가가 치솟을대로 치솟았다. 원소속팀 삼성 라이온즈 외에도 군침을 흘리는 팀이 다수라고 전해진 가운데 롯데가 참전해 승리할 확률은 매우 희박하다.

그렇다고 구경만 할 처지는 더더욱 아니다. 롯데는 2022년 FA 시장에서 큰 실패를 맛봤다. 이후 '내실 다지기'라는 명분 하에 FA 시장을 외면했다. 그 성적표가 4년 연속 7등, 9년 연속 가을야구 탈락이다. 내부 육성만으로는 뚜렷한 실력 상승이 매우 어렵다는 것을 뼈저리게 체험했다.

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구자욱이 어렵다면 스톱갭(Stop-gap)이라도 필수다. 2년에서 3년 정도 단기간 바짝 활약해줄 베테랑 자원을 여럿 확보하는 것도 한 방법이다. 1차적으로 야수 뎁스 강화가 목적이다. 다음으로는 한동희 고승민 나승엽 윤동희 등 젊은 타자들이 잠재력을 만개하도록 시간을 벌어주고 경험을 전수한다. 이상적으로 흘러간다면 이들이 주력으로 성장했을 때 스톱갭 선수들의 계약이 끝난다. 이 시점에 시장에 나온 S급 선수들을 매년 하나 둘 잡아 전력을 완성한다.

사진제공=롯데자이언츠

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이 관점으로 보면 올해 시장에도 롯데에 매력적인 선수들이 꽤 있다. 물론 누구를 어떻게 영입할 것인지, 정말 스톱갭 역할을 해줄 수 있는 선수인지 판단하는 것은 구단 역량이다.

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이택근 롯데 신임 단장은 취임 당시 FA에 대해서 "좋은 선수가 있다면 어필하겠다. 다만 제 생각과 이동욱 감독님의 생각 그리고 전력분석팀의 의견 등이 다 맞아야 한다. 전적으로 이 감독님과 상의를 하겠다"고 말했다.

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야구단이 공감대를 형성했다면 모그룹 승인까지 거쳐야 한다. 2026시즌을 앞두고 롯데가 몇몇 선수 영입전에 뛰어들려고 했지만 모그룹 반대로 인해 무산된 이야기는 널리 알려졌다.

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이 단장은 "팀에 반드시 필요한 선수라면 설득하고 이해를 시켜 드리는 게 제 역할"이라고 강조했다.

한편 올해 FA 시장은 17일 열린다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com