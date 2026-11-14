'한화 MVP 출신' 폰세가 돌아옵니다! 장기 부상 복귀인데, 곧바로 토론토 선발 자리 꿰찬다?…"마일스와 한 조로 묶어 활용"

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 5회초 폰세가 디아즈를 포수 파울플라이로 잡아내며 무실점으로 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.18/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스 MVP(최우수 선수) 출신 코디 폰세가 긴 부상에도 불구하고, 주전 선발 투수로 화려한 복귀를 할 것으로 전망된다.

'블루제이스 인사이더'는 13일(한국시각) 투수 스펜서 마일스의 2027시즌 활용 방안에 대해서 언급하면서 선발 로테이션 남은 한 자리를 두고 폰세와 경쟁할 가능성이 크다고 분석했다.

사진=토론토 블루 제이스

불펜과 선발 모두를 소화할 수 있는 마일스는 아직까지 2027시즌 정확한 보직을 내려받지 못했다. 로스 앳킨스 토론토 블루제이스 단장은 우완 투수인 마일스가 지난 시즌 맡았던 역할과 상당히 비슷한 방식으로 활용되기를 원하고 있다고 한다.

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최근 앳킨스 단장은 미국 라스베이거스에서 열린 GM 미팅에서 "우리는 그가 방금 보여줬던 것과 비슷한 방식으로 역할을 수행할 수 있도록 준비시킬 계획"이라며 "우리가 앞으로 추구하려는 방향은 그가 맡는 역할의 변동성과 변화를 줄이는 것"이라고 말했다. 마일스는 룰5 드래프트 지명으로 팀에 합류한 뒤 8차례 선발 등판을 포함해 49경기에 출전해 95⅔이닝을 던지면서 평균자책점 2.73을 기록했다.

24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.24/

많은 이닝을 소화하는 선수는 아니기에 다음 시즌 폰세와 번갈아 선발 로테이션 자리를 커버할 가능성이 크다. 폰세는 지난 시즌 무릎 수술을 받으면서 시즌을 통째로 날렸다. 부상 기간이 긴 만큼 다음 시즌 선발 투수로서 많은 이닝을 소화하는 것은 부담이다.

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매체는 '폰세는 무릎 수술에서 복귀하는 상황이기 때문에 180이닝에 근접하는 투구량을 소화할 가능성은 적다'며 '토론토가 선발 로테이션 한 자리를 커버하기 위해 폰세와 마일스를 한 조로 묶어 활용할 수 있다고 제안했다'고 전했다. 이어 '이러한 방식은 마일스의 체력을 유지하면서 폰세가 무리 없이 복귀하도록 도울 수 있다'고 덧붙였다.

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2025 KBO 시상식이 24일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열렸다. 한화 폰세 모습. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.24/

앳킨스 단장은 "우리는 타선을 보강하고 선발 투수진도 강화하려고 한다"며 다음 시즌 계획에 대해서도 귀띔했다. 토론토는 여전히 딜런 시즈에 이어 170이닝 이상을 소화할 수 있는 내구성 있는 선발 투수를 최소한 한 명 영입해야 한다. 이 때문에 일본인 FA 투수 다이라 가이마까지 거론되고 있다. 확실한 투수 보강이 이뤄지지 않는다면 다음 시즌 폰세와 마일스의 역할이 중요해질 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com