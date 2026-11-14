삼성 라이온즈의 구자욱 날벼락! 메이저 입성 불발? "주전 자리 맡을 선수 아냐"…콘택트 능력 최고인데 '나이가 고민'

28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 구자욱이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]삼성 라이온즈의 구자욱(33)이 메이저리그에 입성할 수 있을지 관심이 집중된다.

'NBC 스포츠'는 13일(한국시각) '한국의 스타 구자욱이 메이저리그 진출을 고려하고 있다'고 보도했다.

구자욱은 이번 겨울 FA(자유계약선수) 자격으로 메이저리그 진출을 노린다. 구자욱은 2026시즌 타율 0.371, 출루율 0.458, 장타율 0.581을 기록하며 KBO 리그 타격왕을 차지했다. OPS 부문에서는 리그 3위에 올랐다. 이는 구자욱의 개인 통산 두 번째로 높은 OPS 기록이다. 그의 개인 최고 OPS는 2024시즌에 기록한 1.044였다. 사실상 현재 한국에서 콘택트 능력이 가장 좋은 타자로 꼽힌다.

Advertisement

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 KBO 리그에서 비교적 늦게 메이저리그 도전을 시작하는 축이다. 그만큼 힘겨운 과정이 될 수도 있다. 매체는 구자욱의 국가대표에서의 성적도 조명했다.

NBC 스포츠는 '구자욱은 다소 늦게 기량이 만개한 선수라고 할 수 있다'며 '그는 올해 처음으로 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 발탁됐지만, 당시 백업 선수로 출전했으며 대회에서 2타수 무안타를 기록했다'고 설명했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

늦은 도전인 만큼 좋은 타격감에도 현재로선 부정적인 평가가 앞선다.

Advertisement

매체는 '구자욱이 34세 시즌을 앞두고 있다는 점에서 장기적으로 주전 자리를 맡을 선수로 보기는 어렵다'며 '따라서 실제로 메이저리그 구단들이 그에게 관심을 보일지 지켜봐야 한다'고 지적했다.

Advertisement

구자욱은 주로 좌익수를 소화하지만, 1루수로 뛴 경험도 있다. 외야수 자원이라 비인기 FA로 분류될 수 있다는 우려도 있다. 다만 내야도 볼 수 있다는 것은 충분히 메리트가 될 수 있다. 그의 늦은 도전에 많은 이들이 박수를 보내고 있는 것이 사실이지만, 메이저리그에 입성하는 과정은 다소 힘겨울 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com