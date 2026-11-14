C등급이라고? 한화가 그토록 원했던 '중견수' KIA 김호령이 FA로 나온다…류지현 감독 위한 최고의 선물 [SC포커스]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스의 최대 약점, 중견수에 채울 '최적합 매물'이 나올까. 다름 아닌 KIA 타이거즈 김호령이다.

KBO는 13일 올해 FA 자격선수를 공시했다. 삼성 라이온즈에 한국시리즈 우승을 안긴 원태인-구자욱. 금값이라는 포수에서만 베테랑 4명(두산 베어스 양의지, KIA 타이거즈 김태군, LG 트윈스 박동원, 한화 이글스 최재훈)이 나온 게 눈에 띈다.

그런데 뜻밖의 뜨거운 감자가 등장했다. KIA 김호령이다.

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어쩌면 FA 그 자체보다 더욱 주목받는 것은 FA 등급이다. 총 28명의 FA 선수 중 A등급은 6명, B등급은 14명, C등급은 8명이다. A(보호선수 20인 외), B등급(25인 외)은 모두 보상금과 보상선수가 필요하지만, C등급은 보상선수 없이 전년도 선수 연봉의 150% 보상금만 지불하면 된다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현 안타 때 김호령이 홈을 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

그만큼 C등급도 쉽지 않다. C등급은 최근 3년간 구단내 연봉순위 11위 밖이거나, 전체 연봉 순위 61위 이하, 또는 35세 이상 선수,지난 FA 등급, 3회 이상 FA 선수에게만 주어진다. 때문에 최형우 강민호 김현수 등 여러번의 FA를 하면서도 클래스가 검증된 선수들의 무대에 가까웠다. 올해도 KT 김상수, 두산 양의지가 대표적이다.

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그런데 뜻밖에도 김호령이 C등급을 받은 것. 김호령은 LG 박해민과 더불어 리그 최고의 중견수 수비수다. 빠른발과 뛰어난 타구판단, 강한 어깨까지 갖췄다. 올해 SSG 박성한의 우중간 타구를 다이빙캐치로 잡아낸 뒤 더블플레이로 연결하며 KBO 역대 최고를 다투는 엄청난 수비를 보여주기도 했다.

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그리고 리그에는 중견수를 간절히 원하는 팀이 있다. 한화와 NC다. 두 팀 모두 외국인 선수로 중견수 자리를 메웠다가, 그가 떠나면 다시 전력 공백이 되기 일쑤였다.

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그중에서도 한화는 최근 가장 적극적으로 FA 시장에 뛰어들었던 팀이다. 2023년 채은성(6년 최대 90억원) 2024년 안치홍(4+2년 최대 72억원) 2025년 엄상백(4년 최대 78억원) 심우준(4년 최대 50억원), 올해 강백호(4년 최대 100억원)까지 최근 몇년간 가장 핫한 FA 큰손이었다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

명분도 있다. 올해 한화는 김경문 전 감독과 작별하고 류지현 신임 감독을 선임했다. 중견수 김호령이라면 수비를 중시하는 류지현 감독에게도 제대로 된 FA 선물이다.

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김호령은 1992년생이다. 적지 않은 나이가 걸림돌이 될 수 있다. 올시즌에도 전반기 대폭발했다가 후반기 극심한 부진에 빠졌다. 올시즌 성적은 타율 2할6푼7리 13홈런 68타점, OPS(출루율+장타율) 0.712다.

하지만 김호령의 수비 하나만큼은 이미 전구단에서 인정받는다. 지난해 한화는 중견수로 50경기 이상 선발출전한 선수가 한명도 없을 만큼 춘추전국시대였다. 이원석(40/57)이 그나마 가장 많은 경기를 소화했고, 폭넓은 외야 활용을 위해 문현빈(36/42)이 중견수를 떠맡기도 했다. 신인 오재원(22/43)도 적잖은 시간을 받았고, 이밖에 최인호(29/34) 이진영(15/21) 등도 꾸준한 출전시간을 받았다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 1사 3루 KIA 김호령이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

그만큼 수뇌부의 고민이 엿보인다. 만약 김호령을 영입한다면, 한화는 향후 2~3년간 확실하게 중원을 안정시킬 수 있다. 경험많은 김호령이 후배들에게 전수할 노하우는 덤이다.

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한화는 올해도 FA 큰손이 될 수 있을까. FA 자격선수는 공시 후 2일 내인 15일까지 FA 권리 승인을 신청해야하며, KBO가 오는 16일 FA 승인 선수를 공시하면 17일부터 모든 구단(해외 포함) 협상이 가능하다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com