초대형 희소식! 김하성, 난생처음 인기팀 관심! → 키움 컴백 이유 사라졌다

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 06: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves looks on prior to game three of the National League Division Series against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on October 06, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 최고 인기 구단 중 하나인 필라델피아 필리스가 김하성에게 실질적인 관심을 나타냈다고 전해졌다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 14일(한국시각) '필라델피아는 로스터의 세부적인 부분을 보완해야 하는 상황이다. 이러한 이유로 내야수 김하성에게 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

김하성은 올해 메이저리그 성적이 제일 안 좋았다. 2021년 메이저리그 진출 후 5년 만에 처음으로 1할대 타율을 기록했다. 타율 1할1푼6리에 출루율도 2할1푼9리에 그쳤다. 2023년 커리어하이 이후 내리막이다.

Advertisement

KBO리그 복귀설까지 나돌았다. 친정팀 키움 히어로즈로 돌아오는게 아니냐는 관측도 제기됐다.

하지만 그럴 일은 없을 전망이다. 메이저리그에서도 최정상급 수비력을 자랑하기 때문에 여전히 분명한 수요가 있는 모양.

Advertisement

디애슬레틱은 '김하성은 힘든 시즌을 보냈다. 다시 자신의 가치를 증명하기 위해 1년 계약을 모색 중이다. 김하성은 내야 여러 포지션에서 보험과 같은 역할을 해줄 수 있다'고 조명했다.

Advertisement

김하성의 가장 큰 장점은 유격수 3루수 2루수 어느 포지션에서 뛰어도 주전급 수비력을 보여준다는 점이다.

Advertisement

디애슬레틱은 '김하성은 147타석 OPS(출루율+장타율) 0.359라는 성적에도 불구하고 예상보다 더 큰 관심을 받고 있다. 그 이유는 무엇일까? 그는 평균 이상의 수비력을 갖춘 선수다. 최근 많은 구단이 수비의 가치를 더 높게 평가하고 있기 때문이다'라고 설명했다.

김하성은 메이저리그에서 샌디에이고 파드리스, 탬파베이 레이스, 애틀란타 브레이브스에서 뛰었다. 필라델피아는 이들보다 확실한 빅마켓 인기 구단으로 평가된다. 김하성이 필라델피아에서 좋은 계약을 따낼 수 있다면 메이저리그에서 다시 자신의 이름을 떨칠 수 있는 좋은 기회다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com