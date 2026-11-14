4013일째 한일전 '무승'이라니…코시 악몽이 또! 쐐기점 내준 어이없는 실책, "수비 안좋다" 처절한 약점 되나 [SC포커스]

2홈런 5타점을 올린 무네야마의 승리 포즈. AP연합뉴스

무네야마 홈런. AP연합뉴스

최원호 대표팀 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 한국시리즈의 악몽이 국제대회에서도 재현됐다. 하필이면 그 무대가 한일전이었다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 한일전에서 5대9로 패했다.

이로써 한국은 전날 호주전 7대8 패배에 이어 2연패의 아픔을 맛봤다. 이번대회 4개국 중 유일하게 1승도 없는 팀이다.

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특히 안현민(KT 위즈)이 5-8로 뒤진 8회말 어이없는 실책을 범했다. 니시카와 미쇼의 우익수 앞 안타 때 안이하게 공을 잡으려다 오른쪽으로 크게 튕겨나간 타구를 잡지못하고 뒤로 빠뜨렸고, 그 사이 니시카와가 3루까지 내달렸다. 이어 야마구치 코키의 적시타 때 홈을 밟아 쐐기점이 됐다.

전날 호주전 충격에서 벗어나지 못한 한국으로선 모처럼 한일전에서 혈투를 펼쳤는데, 불펜이 무너지며 허무한 패배로 이어졌다. 한국은 한일간 야구 대표팀 맞대결에서 최근 12연패를 기록중이다. 이대호의 역전 적시타로 승리한 2015년 11월 19일 프리미어12 준결승 한일전 이후 4013일간 승리가 없다.

김휘집 동점 3점포. AP연합뉴스

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한국은 3회초 한동희(롯데 자이언츠)의 선제 솔로포로 앞서갔다. 3회말 김진욱(롯데)이 일본시리즈 MVP 마사키 토모야(소프트뱅크 호크스0에게 역전 투런포를 허용했지만, 5이닝을 2실점으로 잘 버티며 시소게임으로 이어갔다.

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문제는 불펜이었다. 6회말 전준표는 코지마 타이가(세이부 라이온즈)에게, 7회말 박시원은 무네야마 루이(라쿠텐 골든이글스)에게 투런포를 허용하며 1-5까지 끌려갔다.

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한국은 8회초 무사 1,2루에서 한동희의 적시타, 김휘집(NC 다이노스)의 도쿄돔 한복판을 넘기는 동점 3점홈런이 터지며 도쿄돔을 뜨겁게 달궜다. 하지만 분전은 거기까지였다.

8회말 김영우는 첫 타자 하세가와 신야(세이부)에게 몸에맞는볼을 허용하는 등 난조를 보였고, 이어진 2사 1,2루에서 무네야마에게 다시 3점포를 얻어맞았다.

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안현민의 실책이 나온게 이 시점이었다. 한국은 이준혁(NC)을 투입하며 분위기를 다잡고자 했지만, 이준혁이 니시카와에게 안타, 이어진 안현민의 실책으로 완전히 분위기를 내주고 말았다.

AP연합뉴스

한국시리즈 4차전 1회초의 악몽이 떠오르는 지점이다. 앞서 1차전에서 김민혁-힐리어드-최원준의 외야진을 가동하며 안현민의 수비를 염려해 지명타자로 돌렸던 이강철 감독은 5차전을 앞두고 "안현민의 수비가 좋지 않은 건 다들 아는 사실"이라며 실망감을 표하는 한편 안현민을 선발 라인업에서 제외했다. 결국 1승4패로 완패한 뒤 만난 안현민은 뜨거운 눈물을 흘리며 자책한 바 있다.

전날 호주전에선 0-4로 밀리던 경기를 6-4로 뒤집고도 7대8 역전패를 당하더니, 일본 상대로는 1-5로 뒤지던 경기를 '약속의 8회'를 발동하며 따라잡았는데, 불펜이 거듭 무너지며 무릎을 꿇고 말았다. 특히 그 결말부의 안현민 실책이 분위기에 완전히 쐐기를 박은 꼴이 됐다.

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다행히 호주가 대만을 잡아내며 1승1패를 이룬 만큼, 14일 열리는 대만전을 잡고 일본이 호주를 잡을 경우 일본 3승, 나머지 3팀이 1승2패 동률이 된다. 각 3팀의 일본전 성적을 빼고, 서로간의 득실차만 따져 가장 앞서는 팀이 2위로 결승에 진출하게 된다.

한국으로선 눈앞의 대만을 상대로 큰 점수로 승리함으로써 다시한번 한일전을 노려야하는 상황이 됐다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com