4013일째 한일전 무승 → 역대 첫 탈락 '굴욕' 이어질까? 졌지만 든든했던 롯데 듀오, 투쟁심 안보이는 젊은 불펜 '속수무책' [SC포커스]

타이가 코지마의 홈런. 씁쓸해하는 전준표. AP연합뉴스

이준혁. AP연합뉴스

한동희. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 한일전을 바라보는 시각의 차이일까. 젊은 투수진에게서 투쟁심이 느껴지지 않는다. '한수위' 일본을 존경하기라도 하는 걸까.

한국 야구 대표팀이 국제대회 기준 일본전 12연패를 당했다. 최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본전에서 5대9로 패했다.

선취점도 따냈고, 1-5로 크게 밀리던 경기를 5-5 원점까지 돌려놓았다. 하지만 고비 때마다 무너지는 젊은 불펜진 때문에 승부를 끝내 뒤집지 못했다.

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한국은 전날 호주전 7대8 패배에 이어 2연패를 기록했다. 호주전에서도 0-4로 뒤지던 경기를 6-4로 역전했음에도 불펜이 무너지며 끝내 7대8 재역전패를 당했는데, 일본전에선 선제 솔로포-추격의 물꼬를 튼 한동희의 적시타에 이은 김휘집의 기적같은 동점 3점포로 5-5 동점을 만들고도 결국 1이닝도 버티지 못해 졌다.

도무지 일본의 반격을 받아치지 못하는 모습. 3회초 한동희의 선제 솔로포가 터진 뒤에도 일본 마사키 토모야에게 역전 투런포를 허용했고, 8회초 동점을 만들자마자 8회말 다시 맥없이 리드를 내주는 흐름은 전형적인 약팀의 기조다.

한동희, AP연합뉴스

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한동희가 선제 솔로포 포함 2안타 2타점 2득점으로 맹활약했고, 동점 3점홈런을 터뜨린 김휘집이 뒤를 받쳤다. 9번타자로 나선 김지찬도 안타 2개를 치며 공격의 물꼬를 열어보려 애썼다.

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하지만 김주원(5타수 무안타) 김도영(4타수 1안타) 안현민(3타수 무안타) 허인서(4타수 무안타) 등 기대받던 주력 타자들이 모조리 침묵하는 통에 모처럼 한일전 승리를 따낼 수 있었던 기회를 허무하게 놓치고 말았다.

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이로써 한국은 한일간 야구 대표팀(프로 기준) 맞대결에서 최근 12연패를 기록중이다. 이대호의 역전 적시타로 승리한 2015년 11월 19일 프리미어12 준결승 이후 4013일간 승리가 없다.

그래도 타선이 8안타 3사사구 5득점(일본 10안타 8사사구 9득점)으로 어느 정도 어울려준 반면, 마운드는 정말 '큰일이다' 싶을 만큼 무기력하다.

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선발 김진욱은 그래도 5이닝 2실점으로 잘 던졌다. 올해 데뷔 첫 규정이닝(144⅓이닝)을 채우며 7승9패 평균자책점 4.12로 최고의 해를 보낸 김진욱은 APBC에서도 불의의 투런포를 허용했을 뿐, 5회까지 투구수 80개, 삼진 4개를 기록하며 호투했다.

김진욱. AP연합뉴스

문제는 불펜이었다. 6회부터 가동된 전준표 박시원 우강훈 김영우 이준혁의 불펜에서 실점하지 않은 투수는 우강훈 1명 뿐이었다.

그것도 줄줄이 '큰거'를 얻어맞았다는 점이 아프다. 전준표는 6회말 코지마 타이가(세이부 라이온즈)에게, 박시원은 7회말 무네야마 루이(라쿠텐 골든이글스)에게 투런포를 허용했다. 한국이 가까스로 동점을 이룬 8회말에는 김영우가 등판하자마자 몸에맞는볼-희생번트-중견수 뜬공-자동 고의4구-결승 3점포(무네야마 2개째)를 허용했다. 이준혁은 그나마 우익수 안현민의 실책이 겹치긴 했지만, 아웃카운트 1개를 잡기에 앞서 니시카와 미쇼와 야마구치 코키에게 잇따라 안타를 맞으며 쐐기점을 내주고 말았다.

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앞서 호주전에서도 홈런 2개로 4실점했던 한국은 일본전에선 홈런 4개로 8실점하며 처참하게 무너졌다. 고비 때마다 볼카운트 싸움도 엉망이었고, 불리하게 쫓기다보니 제구가 몰리면서 홈런을 허용하는 양상이 거듭됐다.

APBC는 24세 이하, 또는 프로 3년차 미만의 젊은 선수들이 맞붙는 대회다. 역대 대회를 살펴보면 센가 고다이(뉴욕 메츠)처럼 차세대 메이저리거가 프로 초창기 시절에 출전하기도 했다.

전준표. AP연합뉴스

한국은 국제대회에 첫 출전하는 선수들 위주지만, ABS(자동볼판정시스템)에만 의존해서인지 심판의 스트라이크존에 진땀만 흘리며 불리한 카운트 싸움으로 일관하는 젊은 투수들의 모습은 한국 야구의 미래에 대한 깊은 우려를 남겼다.

유일한 2패팀이 된 한국은 일단 14일 낮 12시 호주-일본전에서 일본의 승리를 기대하는 한편, 일본 승리를 가정하고 이날 오후 7시 열리는 대만전을 일단 이기고, 한국-대만-호주 3팀간의 득실차를 따져야하는 상황이 됐다.

한국은 앞서 2017년 1회, 2023년 2회 대회에서 모두 결승에 올라 일본에 패해 준우승했지만, 이제 월드베이스볼클래식(WBC)도 아닌 APBC에서조차 결승 진출에 실패하는 굴욕을 당할지도 모른다. 대만전 선발은 이로운이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com