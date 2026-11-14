일본에 12연패. 이승엽은 놀라지 않았다 → "앞으로 더 수준 차이 날 것" [잠실 현장]

잠실=한동훈 기자

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 일본전 12연패. 이승엽 전 감독은 놀라지 않았다. 당장 올해 1년 동안 일본 야구를 가장 가까이서 본 그는 한국과 수준 차이가 상당하다고 진단했다.

'국민타자' 이 전 감독은 14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 이벤트 매치에 초청을 받았다.

김성근 김응용 감독을 비롯해 구대성 류중일 이종범 이병규 박용택 이대호 니퍼트에 이르기까지 KBO리그 레전드가 총출동했다.

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이 전 감독은 경기에 앞서 취재진과 만나 "마지막에 오랜만에 또 진짜 대선배님들 뵙고 인사 드릴 수 있어서 너무 좋은 기회"라며 웃었다.

이 전 감독은 2026년 일본프로야구(NPB) 명문 구단 요미우리 자이언츠 타격 코치를 역임했다. 지난해 두산 베어스 감독에서 물러난 뒤 요미우리의 제안을 받고 지도자로 내실을 더 쌓았다.

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이 전 감독은 "지금 스윙 몇 개 연습을 하고 왔는데 허리가 너무 아프다. 나이는 못 속인다"며 웃었다.

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한일전 이야기가 빠질 수 없었다. 한국은 13일 APBC서 일본에 5대9로 패했다. 성인 대표팀 일본전 12연패다.

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이 전 감독은 놀라지 않았다.

그는 "사실 수준 차이가 크다. 이렇게 가면 힘들다. 앞으로 더 수준 차이가 날 것"이라고 짚었다.

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일본은 이미 방향성을 확립하고 멀찌감치 나아간 상태다. 미국 야구를 흡수하면서 완전히 진화했다.

이 전 감독은 "일본만의 연습 방법을 유지하면서 미국을 받아들였다. 바이오메카닉이나 랩소도 등 타구 스피드를 비롯해 모든 면에서 현대화가 됐다. 야구가 예전과 많이 바뀌었다. 일본은 장점을 유지하면서 포기할 것은 포기하고 받아들일 것은 받아들였다. 수준이 생각보다 높다"고 설명했다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 잠실구장 모습. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

특히 투수력은 격차가 더 크다.

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이 전 감독은 "어제 두 번째 나온 투수가 4승 5승 밖에 못한 투수인데 공략하기 힘들었다. 눈에 보이지 않지만 투구폼을 약간씩 바꾸면서 던지는 투수가 열에 아홉이다. 타이밍 맞추기가 쉽지 않다. 아마 왜 이 공이 안 맞지 싶을텐데 아주 디테일한 면에서 차이가 나고 있다"고 지적했다.

이 전 감독은 한국도 적극적으로 변화해야 한다고 강조했다.

그는 "12연패는 적은 게 아니다. 12경기 할 동안 한 번도 이기지 못했다는 것은 심각하게 받아들여야 한다. 이제는 동반자가 아니다. 그래도 이러한 과도기가 있으면 또 따라가면서 예전에 우리가 WBC나 올림픽에서 이겼듯이 그런 날이 언젠가는 올 것"이라고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com