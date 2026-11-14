"마지막 투구 후 양의지 안고 울컥했는데"…잠실 다시 밟는 '102승 ERA 3.59' 레전드 '니퍼트' [잠실 현장]

더스틴 니퍼트.

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[잠실= 스포츠조선 고재완 기자] "2018년 피칭을 마치고 양의지와 진하게 포옹했던 기억이 아직도 생생합니다. 그게 내 잠실에서의 마지막이었거든요. 다시 잠실 마운드에 선다니 기분이 정말 특별하네요."

KBO리그 역사상 최고의 외국인 투수로 꼽히는 '더스틴 니퍼트(45)'. 그가 8년 만에 친정 두산 베어스의 심장인 잠실야구장 마운드에 다시 올랐다. 일회성 시구가 아닌 온전한 '선수'의 자격으로, 후배들과 함께 땀을 흘리며 특별한 이벤트 경기에 나서기 위해서였다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 잠실구장 모습. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 잠실야구장 라커룸에서 후배들의 씩씩한 인사를 받으며 환하게 웃어 보인 니퍼트. 취재진과 만난 그는 옛 잠실의 짙은 추억과 새롭게 지어질 돔구장에 대한 낭만적인 소신, 그리고 두산 베어스의 미래를 향한 애정 어린 소회를 가감 없이 털어놨다.

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2011년 두산 베어스 유니폼을 입고 KBO리그에 첫발을 디딘 니퍼트는 2017년까지 7시즌 동안 부동의 에이스로 맹활약했고, 2018년 KT 위즈에서 현역 마지막 불꽃을 태웠다.

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KBO리그 통산 성적은 214경기 102승 51패 1홀드. 무려 1291⅓이닝을 소화하며 1,082개의 탈삼진과 평균자책점 3.59를 기록, '외국인 투수 최초 100승'이라는 불멸의 대위업을 쓴 살아있는 전설이다. 특히 전성기였던 두산 시절인 2016년에는 22승 3패, 평균자책점 2.95라는 만화 같은 성적으로 정규시즌 MVP 트로피까지 거머쥐며 리그를 완벽히 평정했다.

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그에게 잠실은 단순한 그라운드 그 이상의 의미를 지닌다.

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니퍼트는 "한국에 처음 왔을 때부터 이곳은 그저 외국이 아니라 완벽한 내 '집(Home)' 같았다"라며 "대구나 부산 같은 원정 숙소 호텔에 있는 것보다, 잠실 라커룸에서 동료들과 함께 부대끼며 보냈던 그 수많은 시간들이 정말 행복했다"며 뭉클한 애틋함을 드러냈다.

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이어 잠실에서 가장 기억에 남는 단 하나의 명장면을 묻자, 그는 망설임 없이 '영혼의 배터리' 양의지의 이름을 꺼냈다.

"2018년(KT 시절) 잠실에서 피칭을 마치고 그라운드를 내려올 때 양의지와 껴안았던 그 순간을 결코 잊지 못합니다. 그 포옹이 내 선수 인생에서 잠실 마운드와 나눈 마지막 작별 인사였거든요."

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8년이라는 긴 세월을 돌고 돌아, 다시 잠실 마운드에서 야구공의 실밥을 쥐게 된 전설의 에이스. 비 내리는 잠실 하늘 아래, 니퍼트의 푸른 낭만이 다시 한번 야구팬들의 가슴을 뜨겁게 적시고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com