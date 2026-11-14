'삼성 우승 주역' 구자욱 초대형 호재! '갓성비'로 주목→"콘포토·그리샴보다 나아"…KBO 리그 호령한 콘택트 능력 핵심

22일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 8회초 2사 2루 구자욱이 투런포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.22/

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[스포츠조선 강우진 기자]삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승 주역 구자욱(33)이 미국 현지에서 관심을 받고 있다. 나이에 대한 우려는 여전하지만, 투자 대비 효율이 높다는 점을 시장에 어필할 필요가 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

'NBC 스포츠'는 14일(한국시각) 'MLB닷컴'의 보도를 인용해 'KBO 강타자가 메이저리그 진출을 노리고 있다'며 '삼성의 외야수 구자욱이 새로운 에이전트를 선임하고 메이저리그 진출을 추진하고 있다'고 전했다.

구자욱은 KBO 리그에서 10차례 올스타에 선정됐으며, 올해 한국시리즈 MVP(최우수선수)를 차지했다. 그는 '최근 몇 년간 KBO 리그 최고의 타자 중 한 명으로 거론될 정도로 꾸준한 활약을 해 왔다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 2026시즌 타율 0.371, 출루율 0.458, 장타율 0.581을 기록했으며, 15개의 홈런을 때려냈다. 또한 볼넷은 66개를 얻어 삼진(71개)과 비슷한 수준을 기록했다. 성적만 놓고 본다면 메이저리그에서도 충분히 그의 콘택트 능력이 힘을 쓸 수 있을 것이란 전망이 나온다. 다만 좌타 외야수라는 점이 이번 FA(자유계약선수) 시장에서 경쟁력을 낮출 수 있다는 지적이 나온다.

매체는 '구자욱의 나이와 좌타 외야수라는 점은 FA 시장에서 불리하게 작용할 수 있다'며 '현재 FA 시장에는 좌타 외야수가 다수 포진해 있기 때문이다'고 주장했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루 구자욱이 1타점 동점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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그럼에도 그가 다른 FA 선수들보다 비교적 저렴한 계약 체결이 가능하다는 것은 장점으로 꼽힌다. 재정적 안정을 꾀하면서 확실한 콘택트 능력이 필요한 팀에게는 최고의 선택이 될 수 있다.

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NBC 스포츠는 '구자욱은 한국에서 뛰어난 성적을 꾸준히 기록해 왔으며, 특히 높은 콘택트 능력을 보여준 이력이 있다'며 '이러한 장점은 구자욱을 보다 저렴하면서도 매력적인 영입 대상으로 만들 수 있다'고 평가했다. 이어 '구자욱은 마이클 콘포토, 트렌트 그리샴, 세드릭 멀린스, 달튼 바쇼 등 메이저리그 FA 선수들보다 적은 비용으로 영입할 수 있는 대안이 될 가능성이 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com