"돔구장은 야구장 아냐"…니퍼트의 확실한 소신→'지금이라도 잠실 개폐식으로 바꿔야하나' [잠실 현장]

더스틴 니퍼트.

잠실돔구장 조감도. 사진제공=서울시

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 최첨단 시설을 갖춘 돔구장 시대가 성큼 다가왔지만, KBO리그 역사상 최고의 외국인 투수로 꼽히는 더스틴 니퍼트의 가슴 속에는 여전히 거친 비바람을 맞으며 공을 던지는 야구의 낭만이 살아 숨 쉬고 있었다.

향후 5~6년 뒤 거대한 돔구장으로 새롭게 탈바꿈할 예정인 잠실야구장. 하지만 잠실 마운드에서 102승의 위업을 썼던 두산 베어스의 전설 니퍼트는 화려한 돔구장 건립 소식에 뜻밖의 아쉬움을 표하며 확고한 야구관을 털어놨다.

잠실야구장. 스포츠조선DB

니퍼트는 날씨와 환경의 통제를 받지 않는 돔구장보다, 자연 속에서 땀 흘리는 현재의 잠실구장을 진정한 야구장으로 정의했다.

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니퍼트는 "새로운 구장이 지어지겠지만, 솔직히 나는 돔구장을 좋아하지 않는다"고 단호하게 선을 그으며 "돔구장에는 팬들도 오고 콘서트도 하겠지만, 야구장이라는 느낌이 전혀 안 나서 싫다"고 밝혔다.

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그가 돔구장을 반대하는 이유는 야구가 가진 본질적인 매력 때문이었다.

"야구는 원래 바람도 맞고, 눈비도 오고, 밖이 추우면 추운 대로 밖에서 던지는 게 진짜 제맛이다"라고 목소리를 높인 그는 "그런데 돔구장엔 에어컨이 있다. 지금처럼 하늘이 뻥 뚫린 잠실 스타일(오픈형)이 야구하기엔 단연 최고다"라며 거친 날씨마저 경기의 일부로 받아들이는 낭만 가득한 소신을 드러냈다.

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12일 오후 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이 타이베이돔구장에서 훈련을 했다. 상가와 함께 조성된 복합구조물 타이베이돔 전경. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.12/

도쿄돔. 스포츠조선DB

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현역 시절 2m가 넘는 큰 키에서 내리꽂는 강속구와 뚝 떨어지는 변화구로 타자들을 요리했던 니퍼트에게, 드넓은 외야를 자랑하는 잠실야구장은 가장 든든한 무기이자 안식처였다.

스스로를 '옛날 사람'이라 칭하며 유쾌한 미소를 지은 그는 잠실구장이 가진 투수 친화적 특성에 깊은 애정을 보였다.

"내가 옛날 사람(Old)이라 그럴 수도 있다. 하지만 나 같은 투수에게 잠실은 정말 편안하고 완벽한 구장이었고, 난 운이 참 좋았다"고 지난 현역 시절을 돌아봤다.

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화려하게 지어질 새 잠실 돔구장을 향한 에이스의 마지막 바람 역시 확실했다. 니퍼트는 "새로 지어질 구장의 펜스 거리나 크기가 어떻게 될진 아직 모르겠지만, 부디 지금처럼 투수 친화적으로 지어졌으면 좋겠다"라며, 야구장의 웅장함과 투수들의 이점이 새 구장에서도 온전히 이어지기를 진심으로 기원했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com