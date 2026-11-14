김태형의 아픈 손가락 윤동희, 상동서 처절한 반성 → "올해는 아쉽지도 않다"

김해=한동훈 기자

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 윤동희가 타격 훈련을 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[김해=스포츠조선 한동훈 기자] "아쉽다고 할 수도 없는 시즌이었다."

롯데 자이언츠 간판타자 윤동희가 2026년을 처절하게 반성했다. 신인 시절 4경기에 나왔던 2022년 이후 가장 나쁜 성적표를 받았다. 윤동희는 "아쉬울 정도의 성적도 아니었다"고 이를 악 물었다.

윤동희는 11월 김해 상동구장에서 진행 중인 2군 마무리캠프에 합류해 일찌감치 2027시즌 준비에 돌입했다. 윤동희는 올해 부상과 부진이 겹치며 84경기 308타석 타율 2할3푼1리를 기록했다.

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예상 밖 슬럼프였다. 윤동희는 2024년 141경기 14홈런 타율 2할9푼3리를 기록하며 전성기를 열어젖힌 듯했다. 큰 기대 속에 맞이한 2025년. 97경기 타율 2할8푼2리로 주춤했다. 여기까지도 괜찮았다. 커리어하이 이듬해 성장통이 의례히 찾아온다. 이를 극복하면서 더 큰 선수로 거듭나곤 한다. 그래서 올해가 중요했다. 윤동희가 잠재력을 드디어 폭발시키는 시즌이 될 줄 알았다.

하지만 윤동희는 나아가지 못했다. 윤동희는 김태형 전 롯데 감독이 가장 기대를 걸었던 선수였다. 윤동희가 정체하자 김 전 감독은 아쉬움이 컸다.

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윤동희는 "좋은 공부를 했다고 받아들이기로 했다. 사실 2026년을 준비하면서 제일 열심히 했다. 훈련량도 늘렸다. 준비한 만큼 전혀 보여드리지 못했다. 아쉽지도 않다. 올해를 토대로 어떤 부분이 잘 됐고 어떤 부분은 나와 안 맞는구나 이런 것들을 깨달았다"고 돌아봤다.

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2026년 윤동희는 타격 지점을 뒤에 뒀다. 윤동희는"공을 기다리는 시간을 길게 가져가면 좋다고 생각했다. 그렇게 준비를 했는데 막상 시즌에 들어오니 포인트가 계속 달라졌다. 그러다가 이제 쉽게 다시 바꿀 수 없는 상황까지 왔다"고 설명했다.

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심리적으로도 흔들렸다. 윤동희는 "시즌 초에 잘 맞은 타구가 계속 잡혔다. 여기서 또 쫓겼다. 원인을 찾지 말고 그냥 시간이 지나면 안타가 나온다는 마음으로 하던대로 했어야 했다"고 후회했다.

윤동희는 정신력과 꾸준함이 정말 중요하다고 뼈저리게 배웠다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회초 롯데 윤동희가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 윤동희와 노시환이 환영행사장으로 향하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

윤동희는 "너무 결과에 좌우될 필요가 없다. 준비한 대로 묵묵하게 끌고 나가야 한다. 안 된다고 부정적인 생각을 갖거나 다른 방법을 자꾸 찾아다니면 안 된다. 이런 멘털적인 부분이 정말 중요하다"고 강조했다.

이동욱 롯데 신임 감독이 '필수 덕목'이라 외친 루틴 및 습관화와 일맥상통한다.

윤동희는 이 감독과 대표팀에서 함께한 인연이다. 당장 올해 아시안게임도 같이 다녀왔다. 윤동희는 "제가 감독님께 많이 의지했다. 대표팀에 가서 감독님이 주신 팁을 적극적으로 받아들여서 재정비가 가능했다. 롯데에 오신다는 소식을 듣고 너무 좋았다"고 기뻐했다.

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롯데 팬들에게는 미안한 마음이 가장 컸다.

윤동희는 "가을야구에 또 가지 못했다. 내가 못한 지분도 크다. 너무 죄송스럽다. 올해까지만 죄송한 마음 갖고 내년에는 어떻게든 가을야구 가도록 노력하겠다. 내가 한 축이 될 수 있도록 열심히 훈련하겠다. 내년에는 꼭 가을야구 갈 수 있도록 준비 잘하겠다"꼬 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com