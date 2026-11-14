호주 공포증 걸린 한국 야구…23세 이하 대표팀도 홈런 2방 맞고 패배 → 3·4위 결정전 진출 실패

사진제공=WBSC

사진제공=WBSC

사진제공=WBSC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 23세 이하(U-23) 야구 대표팀이 제 6회 세계야구선수권(야구월드컵) 3·4위 결정전 진출에 실패했다.

이연수 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀은 14일(한국시각) 니카라과 마나과의 소베라니아 국립경기장에서 열린 세계야구선수권 슈퍼라운드 2차전에서 A조 1위로 올라온 호주에 2-4로 패했다. 이로써 대표팀의 슈퍼라운드 전적은 오프닝라운드에서 안고 온 2패를 포함해 4패가 됐다.

경기 초반 흐름은 호주가 가져갔다. 선발투수 이도우(SSG 랜더스)가 1회 말 1사 후 우전안타를 내준 뒤 3번타자 존 렘에게 2점 홈런을 허용하며 선취점을 내줬다. 3회 말에도 연속 안타와 폭투로 1사 3루 위기를 맞았고, 4번타자 맥스 스태그의 땅볼 때 한 점을 더 내줘 0-3으로 끌려갔다. 공격에서는 강성우(롯데 자이언츠)가 1회 초 우전안타, 3회 초 김승주(한양대 3)가 중전안타, 4회 초 강성우가 중전안타로 출루했지만 후속타가 터지지 않았다.

Advertisement

5회 말에는 선두타자 렘에게 다시 우월 솔로 홈런을 맞아 0-4가 됐다. 이어 2루타와 안타를 내줘며 무사 1, 3루 위기가 이어졌지만, 바뀐 투수 원종혁(한화 이글스)이 승계주자를 한 명도 들여보내지 않고 이닝을 마무리하며 추가 실점을 막아냈다.

대표팀은 마지막 7회초 매서운 뒷심을 발휘했다. 1사 이후 김성우(상무)의 몸에 맞는 공과 양현종(키움 히어로즈), 이원준(SSG 랜더스)의 연속 볼넷으로 1사 만루를 만든 뒤 김승주(한양대 3)가 우전 적시타를 터뜨렸다. 대타 이서준(삼성 라이온즈)의 큼지막한 타구는 호주 중견수의 호수비에 잡혔지만 희생플라이로 이어져 2-4까지 추격했다. 이어 김건(NC 다이노스)이 몸에 맞는 공으로 출루하며 2사 만루의 역전 기회를 잡았으나, 강성우의 잘 맞은 타구가 담장 앞에서 좌익수에게 잡히며 아쉽게 경기를 내줬다.

Advertisement

이날 패배로 대표팀은 슈퍼라운드 6위에 머물러 3·4위 결정전 진출이 무산됐으며, 푸에르토 리코(1승 3패)와의 최종전 결과에 따라 대회 최종 순위가 결정된다. 대표팀이 승리하면 양 팀이 1승 4패 동률을 이루지만 승자승 원칙에 따라 5위, 패하면 6위로 대회를 마친다.

Advertisement

대표팀은 한국시간 기준 15일 오전 3시 슈퍼라운드 최종전에서 푸에르토 리코와 격돌한다. 이번 대회 한국 대표팀의 경기는 SPOTV 프라임, SPOTV NOW를 통해 생중계된다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com