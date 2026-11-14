이럴수가.. 불사조 박철순, 서운한 정도가 아니다 → "아프네요" [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순, 이광수가 포옹을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '불사조' 박철순이 잠실구장과 이별하는 소감을 전했다. 아쉬움을 넘어 '아프다'고 슬퍼했다.

박철순은 14일 잠실구장에서 진행하는 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 이벤트 매치에 초청을 받았다. 박철순은 동군의 선발투수로 등판해 ⅓이닝 무실점을 기록했다.

박철순은 프로야구 원년 1982년부터 1996년까지 OB베어스(현 두산) 원클럽맨으로 활약했다. 통산 231경기 1050⅓이닝 76승 53패 20세이브 평균자책점 2.95를 기록했다.

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잠실구장은 올 시즌을 끝으로 철거된다. 잠실돔이 새롭게 건설된다.

박철순은 "감회가 남다른 정도가 아니다. 아프다. 서운한 감을 넘어서 아쉬운 걸 넘어서 괜히 아프네요"라고 말했다.

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그는 이렇게 잠실을 추억할 수 있는 행사에 참석할 수 있어서 다행이라고 안도했다.

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박철순은 "현역 시절 선발 등판 날짜를 받고 출근하는 기분으로 왔다. 초청을 받았을 때 정말 기뻤다. 아 이제 진짜 마지막인가 싶으면서 또 마음이 아프기도 하고 감정이 뒤죽박죽이었다"고 돌아봤다.

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박철순의 야구 인생은 잠실에서 시작해서 잠실에서 끝났다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

박철순은 "잠실에서 다치기도 많이 다쳤다. 재기전도 여기서 하고 은퇴식도 여기서 했다. 가장 기억에 남는 장면을 꼽자면 아무래도 은퇴식이다. 개인적으로 아주 징글징글한 야구장이었다"고 추억했다.

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두산에서 박철순의 계보를 이을 에이스가 올해 탄생했다. 곽빈이다. 곽빈은 박철순의 배명고 후배이기도 하다.

박철순은 "곽빈 선수가 아주 고등학교를 좋은 학교 나왔다"고 웃으면서 "아주 명문 고등학교를 나왔기 때문에 메이저리그에서도 통하지 않을까 싶다. 곽빈 구위면 통할 것"이라고 기대했다.

그는 끝으로 잠실돔 '5만석'을 꿈꿨다.

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박철순은 "제가 자세한 사정은 모르지만 규모가 조금 작다고 들었다. 5만석 정도 하면 좋겠다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com