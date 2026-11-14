와.. 김태균-이대호 이 나이에 잠실을 넘겨? → 박병호도 라팍런. 이승엽은 타구질 좋았다 [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 홈런더비에 참가한 이승엽. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 홈런더비에 참가한 이대호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 이 나이에 잠실을 넘겨?

KBO리그 레전드 홈런 타자들이 녹슬지 않은 방망이 실력을 과시했다.

14일 잠실구장에서 마지막 잠실을 기념하는 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 이벤트 매치가 열렸다.

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김성근 김응용 감독을 비롯해 구대성 류중일 이종범 이병규 박용택 이대호 니퍼트에 이르기까지 KBO리그 레전드가 총출동했다.

4회말 종료 후 홈런더비가 열렸다.

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박병호 이대호 김태균 이승엽이 차례로 나섰다. KBO리그 통산 홈런이 박병호 418개, 이대호 374개, 김태균 311개, 이승엽 467개다.

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제일 어린 박병호가 40세다. 이대호 김태균이 44세다. 50세 이승엽은 은퇴한지 거의 10년이다.

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과연 홈런이 1개라도 나올 것인지가 궁금했다.

첫 타자 박병호가 바로 큼지막한 타구를 날렸다. 잠실구장 좌측펜스 바로 앞에 떨어지는 홈런성 타구를 보냈다. 좌중간이 짧은 라이온즈파크였다면 충분히 넘어갈 법한 일명 '라팍런'이 터졌다. 다만 진짜 홈런은 0개로 물러났다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 홈런더비에 참가한 이승엽. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 홈런더비에 참가한 박병호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

이대호는 원바운드로 왼쪽 담장을 맞히더니 홈런 2방을 때렸다.

김태균은 침묵하다가 5아웃 이후에 첫 홈런을 기록했다. 7아웃과 8아웃 기회에는 2점 가중치를 부여했다. 김태균이 7아웃 째에 홈런을 추가하면서 2배 점수를 받았다. 김태균은 이대호와 똑같은 2홈런을 쳤지만 3점 인정을 받았다.

이승엽이 마지막 차례였다. 이승엽은 우측과 우중간에 날카로운 라인드라이브 타구를 다수 날려보냈지만 힘이 부족했다. 담장을 넘긴 타구는 나오지 않았다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com