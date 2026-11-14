삼성 구자욱, 가성비 찾는 구단들 '클러치' 능력에 군침 '질질'…빅리그 입성, 의외로 빨리 이뤄질수도 [SC포커스]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루 구자욱이 1타점 동점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 고재완 기자] "34세 시즌을 앞두고 있어 장기적인 주전으로 보긴 어렵다."

미국 현지 언론이 메이저리그 도전을 공식화한 삼성 라이온즈 구자욱(33)을 향해 물음표를 던졌다. KBO리그 타격왕과 한국시리즈 MVP를 석권하며 커리어 정점을 찍었지만, 적지 않은 나이와 코너 외야수라는 포지션의 한계 때문에 빅리그 구단들의 구미를 당기기 쉽지 않을 것이라는 시선이다.

하지만 냉철하게 판을 들여다보면 결론은 다를 수 있다. 구자욱이 손에 쥔 '포스팅비 0원 완전 FA' 티켓과 리그를 폭격한 천부적인 콘택트·출루 능력, 그리고 미국 현지 특급 에이전트 선임이라는 승부수까지 감안하면, 구자욱의 메이저리그 입성은 결코 허황된 꿈이 아닌 '충분히 실현 가능한 시나리오'다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 구자욱이 우중간을 가르는 3루타를 치고 타임을 외치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

NBC스포츠는 13일(한국 시각) MLB닷컴 보도를 인용해 최근 "33세의 한국 스타 구자욱이 올겨울 FA 자격으로 메이저리그 진출을 모색하고 있다"고 전했다. 매체는 구자욱을 두고 "다소 늦게 기량이 만개한 선수(late bloomer)"라고 정의했다. 31세였던 2024시즌 개인 최고 OPS 1.044를 기록했고, 올해 2026시즌에는 타율 3할7푼1리, 출루율 0.458, 장타율 0.581(OPS 1.039)로 KBO리그 타격왕과 출루율 1위를 차지하며 리그 OPS 3위에 올랐다는 점을 조명했다.

그러나 시선은 비교적 냉소적이었다. NBC 스포츠는 "올해 처음으로 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 발탁됐지만 백업으로 2타수 무안타에 그쳤다"며 "내년 3월이면 34세가 되는 만큼 장기적인 주전 자원으로 보기 어려워 실제로 MLB 구단들이 관심을 보일지 지켜봐야 한다"고 지적했다.

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'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)' 역시 "KBO리그는 일본(NPB)보다 수준이 낮으며, 빅리그 주전 경쟁에서 밀렸던 오스틴 딘, 빅터 레이예스 등이 KBO OPS 상위권에 이름을 올렸다"면서 "나이와 코너 외야수 프로필을 고려할 때 영입 제안은 제한적일 것"이라고 내다봤다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

하지만 빅리그가 구자욱을 쉽게 외면할 수 없는 이유도 있다. 현지 매체들이 간과하고 있는 결정적인 팩트들이 있다. 구자욱은 여느 해외 진출 도전자들과 출발선 자체가 다르다.

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일단 포스팅 비용이 없을 뿐만 아니라 메이저리그 직장폐쇄(락아웃) 변수 속에서도 스프링캠프 직전까지 여유 있게 협상을 이어갈 수 있다.

메이저리그 30개 구단은 매년 스토브리그마다 저비용으로 영입할 수 있는 '좌타 대타 및 플래툰 자원'을 혈안이 돼 찾는다. 올 시즌 114경기에서 타율 3할7푼1리, 출루율 0.458을 기록하고, 한국시리즈 5경기에서 무려 타율 5할을 휘두르며 삼성의 12년 만의 통합 우승을 이끈 타자의 배트 컨트롤은 빅리그에서도 매력적인 카드다. KBO 통산 1466경기 타율 3할2푼2리(역대 4위)와 201홈런의 꾸준함은 결코 우연이 아니다.

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NBC스포츠 역시 구자욱의 1루수 수비 경험을 짚었듯, 좌익수와 1루수, 지명타자를 오가는 좌타 백업 선수는 모든 컨텐더 팀에 필수적인 조각이다. 국내 복수 구단이 150억 원 이상의 대형 FA 계약을 준비 중이라는 보도가 나올 정도로 국내 잔류 시 돈방석이 보장돼 있음에도, 구자욱은 연봉의 다과를 떠나 빅리그 도전에 무게를 두고 있다. 메이저리그 구단 입장에서 1년 혹은 1+1년, 연봉 100만(약 13억)~300만 달러(약 40억원) 수준의 저비용 단기 계약으로 'KBO 타격왕'을 실험해 보는 것은 전혀 손해 볼 것 없는 장사다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 기쁨을 나누는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

게다가 구자욱의 클러치 능력은 놀라울 정도라는 평이 많다. 득점권 뿐만 아니라 후반 접전, 승부처 등에서 발휘되는 결정적인 활약은 구자욱에게 자주 발견된다. 큰 경기나 압박감이 심한 상황에서 오히려 집중력이 높아지는 기질은 타자에게 최강점이라고 할 수 있다.

34세의 나이는 걸림돌이라고 할 수 없다. 구자욱은 지금 메이저리그에 진출해 10년씩 활약하려고 하는 것이 아니다. 빅리그라는 최고의 무대에서 자신의 능력을 확인해보고 싶어하는 것이다. 오히려 전성기의 정점에서 모든 것을 내려놓고 '꿈'을 좇는 베테랑의 절실함이 무섭다. NBC스포츠의 섣부른 의구심을 비웃듯, 구자욱의 스윙이 2027년 봄 메이저리그 시범경기와 개막 로스터를 뚫어낼 가능성은 낮지 않아 보인다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. KT 선수단에 인사하는 구자욱의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com