"선배님 안녕하십니까" 두산 후배들 깍듯한 인사에 '흐뭇'…外人최초 레전드 니퍼트 "두산, 다시 리그호령할 것" [잠실 현장]

더스틴 니퍼트.

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 오랜만에 친정팀 두산 베어스의 심장부 잠실 더그아웃을 찾은 '102승의 전설' 더스틴 니퍼트(45). 그의 얼굴엔 옛 동료들인 감독, 코치진과 재회하는 행복한 웃음이 가득했다.

니퍼트는 14일 서울 잠실야구장에서 열린 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 이벤트 매치에 참여해 두산 라커룸에서 후배들의 씩씩한 인사를 받으며 환하게 웃어 보였다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 니퍼트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

하지만 현재 두산의 로스터 전력을 진단해 달라는 취재진의 질문이 나오자, '영원한 두산맨'의 눈빛은 바뀌었다. 그가 친정팀을 향해 던진 조언은 전성기 시절 꽂아 넣던 시속 150㎞ 직구처럼 묵직하고 뼈가 있었다.

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8년 만에 '선수' 자격으로 잠실을 밟은 니퍼트는 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 라커룸에 들어서는 순간부터 감격을 감추지 못했다.

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니퍼트는 "후배들이 계속 '선배님 안녕하십니까'하고 깍듯하게 인사하러 오더라"라며 "분위기도 너무 좋았고, 라커룸에 들어서는 순간 기분이 날아갈 것 같았다"고 친정팀을 향한 각별한 애정을 숨기지 않았다. 두산 역사상 최고의 외국인 투수로 군림했던 그에게, 두산 더그아웃은 여전히 포근한 집이자 빛나는 추억의 공간이었다.

하지만 현재의 두산 전력에 대한 평가는 무척 냉정했다. 니퍼트가 꼬집은 두산 로스터의 가장 큰 문제점은 바로 '신구 조화의 붕괴'였다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 니퍼트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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니퍼트는 "솔직히 내가 뛸 때의 로스터와 지금은 조금 다르다. 제가 있을 땐 베테랑과 어린 선수들이 정말 완벽하게 섞여 있었다"며 "그런데 지금 두산은 로스터에 어린 선수들이 좀 많아진 것 같다"며 씁쓸함을 감추지 못했다.

경험이 부족한 영건들 위주로 꾸려진 라인업의 위험성도 지적하며 "어린 선수들 위주로만 팀이 꾸려지면 위기 상황에서 '내가 누굴 보고 배워야 하지'라고 길을 잃을 수 있다"고 말한 니퍼트는 "중심을 확실하게 잡아줄 베테랑이 부족하면 당장은 경기를 풀어가기 힘들 수밖에 없다"고 단언했다. 투타의 기둥이 되어 후배들을 이끌어줄 리더의 부재가 현재 두산이 겪고 있는 딜레마라는 지적이었다.

하지만 후배들을 향한 굳건한 믿음과 밝은 청사진도 자리하고 있었다. 니퍼트는 "당장은 힘들더라도, 이 수많은 어린 선수들이 내년, 그리고 2~3년 뒤에 1군 무대에서 훌륭하게 경험을 쌓는다면 분명히 다시 리그를 호령하는 강팀이 될 것"이라고 확신에 찬 진단을 내렸다. 현재의 시행착오가 미래의 단단한 자양분이 될 것이라는 따뜻한 격려였다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 니퍼트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

고재완 기자 star77@sportschosun.com