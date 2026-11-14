이제 잠실돔에서 뵙겠습니다! MVP 이병규 - 인기상 김재호 → 잠실 더 라스트이닝 종료 [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. MVP를 수상한 이병규. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 인기스타상을 수상한 김재호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 공식전에 이어 이벤트매치까지 다 끝났다. 잠실구장이 역사 속으로 사라진다.

14일 잠실구장에서 거행된 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 올드비 올스타전이 성황리에 종료됐다. 서군이 동군을 5대2로 제압했다.

동군 내야수 김재호가 인기스타상을, 서군 외야수 이병규가 MVP를 차지했다. 4회말 끝나고 열린 홈런더비는 서군 내야수 김태균이 우승했다.

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잠실구장을 추억하기 위해 일구회가 주관했다. 일구회와 한은회 소속 은퇴선수가 주축을 이뤘다. 일구회는 '잠실구장은 1982년 개장 후 44년 동안 한국야구의 수많은 명승부와 역사적인 순간을 함께했다. 레전드 선수와 팬이 함께 그 마지막 페이지를 완성하기 위해 마련했다'고 밝혔다.

김성근 김응용 감독을 비롯해 구대성 류중일 이종범 이병규 박용택 이대호 니퍼트에 이르기까지 KBO리그 레전드가 총출동했다.

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'불사조' 박철순은 "현역 시절 선발 등판 날짜를 받고 출근하는 기분으로 왔다. 초청을 받았을 때 정말 기뻤다. 아 이제 진짜 마지막인가 싶으면서 또 마음이 아프기도 하고 감정이 뒤죽박죽이었다"고 돌아봤다.

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'니느님' 니퍼트도 잠실을 잊을 수 없다.

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니퍼트는 "2018년(KT 시절) 잠실에서 피칭을 마치고 그라운드를 내려올 때 양의지와 껴안았던 그 순간을 결코 잊지 못합니다. 그 포옹이 내 선수 인생에서 잠실 마운드와 나눈 마지막 작별 인사였다"고 추억했다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 선수단이 팬들에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 승리한 서군 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

'국민타자' 이승엽도 축제를 즐겼다.

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이승엽은 "마지막에 오랜만에 또 진짜 대선배님들 뵙고 인사 드릴 수 있어서 너무 좋은 기회"라며 웃었다.

잠실구장은 이제 '잠실돔'으로 새로 태어난다. 잠실돔 완공까지는 잠실주경기장을 임시 야구장으로 활용한다. 잠실돔은 약 3만석 규모로 지어질 전망이다.

박철순은 "제가 자세한 사정은 모르지만 규모가 조금 작다고 들었다. 5만석 정도 하면 좋겠다"고 희망했다.

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이승엽 역시 "일본과 미국에 5만석 이상 되는 경우가 많다. 요즘 야구 티켓을 구하기가 어렵다. 3만명이면 조금 부족한 느낌이 있다"고 솔직하게 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com