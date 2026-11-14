'한화의 젊은 피' 노시환 충격 날벼락! MLB 입성 실패 유력?…FA 타자 파워랭킹 '톱 10'서 제외→일본 타자들 1·2위 싹쓸이

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 연장 11회초 무사 1루 노시환이 최지강의 투구를 몸에 맞고 괴로워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그는 FA(자유계약선수) 시장에서 일본 타자들이 주목 받고 있다. 한국의 노시환(25)도 투표를 받기는 했지만, 톱 10 안에는 들지 못하며 아쉬움을 남겼다.

'MLB닷컴'은 14일(한국시각) 투표단이 선정한 FA 타자 파워랭킹을 10위까지 공개했다. 1위는 스즈키 세이야였다. 투표에 참여한 8명 중 7명이 스즈키를 1위에 올렸다. 2위는 사토 데루아키였다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 진출을 앞둔 그는 또다른 거포로 주목 받고 있다. 3위는 랜디 아로사레나다. 그는 6시즌 연속 20홈런-20도루를 달성했으며, 113득점으로 아메리칸리그(AL) 1위에 오르기도 했다. 이어 제이크 바우어스, 브랜든 로, 루이스 아라에스, 라이언 제퍼스, 타이 프랜스, 재즈 치좀 주니어, 작 페더슨 순으로 순위가 높았다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

애석하게도 한국인 타자 노시환의 이름은 10위 안에 없었다.

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노시환은 지난 시즌 KBO 리그에서 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505, 29홈런을 기록했다. 야심차게 메이저리그 문을 두드리고 있지만, 현지에서 집중 조명을 받는 타자는 아니다.

앞서 지난 2일 MLB닷컴이 발표한 FA 시장에서 주목해야 할 선수 30인 순위에서도 제외된 바 있다. 지속적으로 현지에서 주목을 받아야 여러 팀의 관심을 받을 가능성이 커지지만, 최근 노시환 관련 소식이 뜸하다는 점은 다소 아쉬울 수 있다. FA 시장에서 어떤 팀의 제안도 받지 못한다면 KBO 리그 리턴도 고려해야 한다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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앞서 노시환은 지난 2월 한화 이글스와 비FA 다년계약을 맺었다. 2027시즌부터 2037시즌까지 계약 기간 11년에 옵션 포함 총액 307억원이라는 이례적인 기록을 남겼다. 이는 KBO 리그 역대 최장기이자 최대 규모의 계약이라는 점에서 큰 주목을 받았다. 한화가 젊고 유망한 그에게 얼마나 큰 기대를 하고 있는지 알 수 있는 대목이다. 해당 계약에는 노시환이 2026시즌 종료 후 포스팅을 통해 메이저리그에 진출할 수 있는 조항이 있다. 메이저리그 진출이 무산될 경우 그는 한화로 돌아가 기존 계약을 이어가야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com