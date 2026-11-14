고맙다 일본! 결승에서 기다려라…한국, 대만전 이기기만 하면 결승 간다

만루홈런을 친 무네야마 루이(가운데). AP연합뉴스

와타나베 세이야의 홈런 세리머니. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 아이러니하게도 '강팀' 일본에 대한 신뢰가 보답받았다.

일본은 14일 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(ABPC) 호주전에서 16대1, 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

1회부터 11득점으로 호주 마운드를 난타한 일본의 무시무시한 타선이 빛났다. 이로써 일본은 대만전(5대0 승) 한국전(9대5 승) 호주전(16대1 승)을 모두 승리하며 3전 전승으로 이번 대회 결승에 선착했다.

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일본은 1회 니시카와 미쇼의 땅볼 때 호주 3루수의 실책으로 선취점을 따냈고, 이후 야마구치 코키와 와타나베 세이야의 적시타로 3-0 리드를 잡으며 호주 선발 리안 듀란을 끌어내렸다. 다음 투수 벤 웜슬리 역시 3연속 밀어내기 볼넷을 허용한데다, 한국전 2홈런의 영웅 무네야마 루이가 만루홈런까지 터뜨리며 순식간에 11점차 리드를 잡았다. 호주는 3번째 투수 에이든 토피를 투입해 간신히 첫 이닝을 끝냈다.

하지만 일본은 마사키 토모야-와타나베 세이야의 홈런이 잇따라 터지면서 15-0까지 달아났다. 호주는 4회말 브렌트 아이데일의 솔로포로 영패를 면하는데 그쳤다.

승리한 일본 선수들. AP연합뉴스

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일본이 호주를 꺾으며 3전 전승을 거뒀고, 이제 2패인 한국이 1승1패인 대만을 잡으면 한국-대만-호주 3팀이 1승2패 동률을 이룬다.

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하지만 호주가 일본 상대로 대량실점을 한 덕분에 한국은 대만에 점수차와 무관하게 이기기만 하면 결승에 진출할 수 있는 기회를 잡았다. 반대로 이번 대회 3연패로 탈락한다면, 더이상 변명의 여지는 없을 전망이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com