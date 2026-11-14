KIA 막내가 일 냈다! 한복판 실투 놓치지 않은 '번쩍' 스윙…또또 한일전 결승 가나? 박재현 선제 솔로포→김휘집 1타점 적시타 [APBC Live]

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 박재현이 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

김휘집. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈 박재현이 일을 냈다. 결승 진출이 걸린 중요한 경기에서 선제 솔로포를 쏘아올렸다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만전을 치르고 있다.

한국은 앞서 호주와 일본에게 잇따라 패하며 2연패 중인 상황. 하지만 일본이 3전 전승을 기록하고, 일본이 호주를 16대1로 대파한 덕분에 한국은 이날 대만전에서만 승리하면 APBC 결승 무대에 오를 수 있다. 앞서 2017, 2023년 대회 모두 결승은 한일전이었다.

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이날 9번타자 좌익수로 선발출전한 박재현은 0-0으로 맞선 3회말 선두타자로 등장, 대만 선발 쉬샹성을 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 시원한 홈런포를 쏘아올렸다.

초구는 파울, 2구는 스트라이크, 3구는 다시 파울. 볼카운트 0B2S로 몰린 상황에서 4구째 상대의 실투를 정확하게 공략해 쏘아올린 벼락같은 한방이었다.

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2006년생인 박재현은 인천고 출신으로, 지난해 신인드래프트 3라운드(전체 25번)에 KIA의 선택을 받아 프로에 입문했다.

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지난해에는 1할 미만의 타율(8푼1리, 62타수 5안타)에 그치며 부진했지만, 올해 이범호 KIA 감독의 중용을 받아 팀 타선의 핵심으로 거듭났다. 556타석을 소화하며 타율 2할9푼3리 19홈런 69타점 OPS(출루율+장타율) 0.802를 기록했다.

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폭발적인 운동능력과 장타력을 갖췄고, 향후 KIA 외야의 중원을 책임질 툴가이로 주목받고 있다. 올시즌초 임팩트는 '제2의 김도영'이란 이야기가 나올 만큼 뜨거웠다.

한국은 뒤이어 쉬샹성의 제구가 흔들리는 사이 김지찬 김주원 한동희가 잇따라 몸에맞는볼로 출루했고, 김휘집과 안재석의 적시타로 1점씩을 더하며 3-0 리드를 잡았다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com