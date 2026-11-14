MVP가 깨어났다! 역시 '슈퍼스타' KIA 김도영, 3-3 동점에서 오른쪽 담장 넘긴 한방…한국 4-3 리드 [APBC Live]

김도영. AP연합뉴스

김도영. AP연합뉴스

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 김영록 기자] 역시 슈퍼스타였다. 침묵하던 김도영이 마침내 눈을 떴다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만전을 치르고 있다.

김도영은 3-3으로 맞선 5회말 선두타자로 등장, 장쾌한 스윙으로 솔로홈런을 쏘아올렸다.

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대만의 2번째 투수 천무헝을 상대로 터뜨린 것. 김도영은 볼카운트 1B1S에서 바깥쪽 슬라이더를 그대로 결대로 밀어때려 오른쪽 담장을 넘겼다.

이번 대회 들어 침묵이 길어지던 김도영과 한국 대표팀으로선 반가운 한방이다. 앞서 한국은 3회말 박재현의 선제 솔로포와 김휘집-안재석의 적시타로 3점을 먼저 따냈지만, 선발 이로운이 5회초 홈런 2개로 3점을 내주면서 3-3 동점을 허용했다.

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하지만 슈퍼스타의 진가는 바로 이럴 때 빛나는 것. 김도영은 다시 앞서가는 한방이나 이날 삼진 9개를 잡아내며 불안감을 지우고 잘 던진 이로운에게 일단 승리투수 요건을 안겼다.

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김도영은 올시즌 타율 3할8리 45홈런 118타점 OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했다. 특히 시즌막판 LG 트윈스와의 3위 경쟁에서 고비 때마다 결정적인 홈런을 쏘아올리며 강렬한 임팩트를 안긴 만큼 2년전과 마찬가지로 시즌 MVP 수상 가능성이 유력하게 점쳐지고 있다. 경쟁상대인 LG 오스틴이 기록은 나무랄데 없지만, 타이틀이 부족하고 시즌 막판 임팩트에서 김도영에 밀렸기 때문.

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김도영이 역시 슈퍼스타다운 한방을 쏘아올림에 따라 한국은 결승전 진출을 꿈꿀 수 있게 됐다.

이번 대회 한국은 앞서 호주와 일본에게 잇따라 패하며 2패로 꼴찌까지 처진 상황. 하지만 일본이 3전 전승을 기록하며 1위를 달리고, 한국이 대만을 이길 경우 3팀이 1승2패 동률이 된다. 특히 일본이 호주를 16대1로 대파한 덕분에 3팀간 득실에서 유리한 한?堧 대만만 잡으면 APBC 결승 무대에 오를 수 있다.

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박재현. AP연합뉴스

앞서 2017, 2023년 대회 모두 결승은 한일전이었다. 한국은 2015년 11월 이대호의 역전 적시타로 승리한 프리미어12 준결승 이후 일본 상대로의 국가대표팀(프로 기준) 맞대결에서 4300일 넘게, 12경기 연속 패하고 있지만, 이건 결승에 오른 다음에 생각할 문제다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com