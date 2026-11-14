도쿄돔 대참사 대신 대반전! '선발 경험 5G뿐' 불안감 지웠다…선발 이로운, 6이닝 9K 호투 → 동점 허용 → QS 완성 '든든하네' [APBC 리포트]

이로운. AP연합뉴스

김도영. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 일단 도쿄돔 대참사의 가능성은 낮췄다. 잘 던졌는데, 이닝이 거듭될수록 구위가 떨어지던 불안감은 현실로 나타났다.

그래도 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)는 완성했다. SSG 랜더스 이로운은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만전에 선발등판, 6이닝 3피안타 2볼넷, 3실점 9K로 역투했다.

앞서 호주전 선발 김민준, 일본전 선발 김진욱과 달리 선발 경험이 부족하다는 점에서 적잖은 불안감이 있었다. 하지만 결과적으로 세명의 투수중 가장 긴 이닝을 안정적으로 버틴 투수가 됐다.

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이로운의 이날 구위는 인상적이었다. SSG에선 시즌전 필승조로 낙점받았지만, 시즌초 극심한 부진 끝에 2군으로 내려갔던 그다.

2군에서 선발 전향을 준비한 이로운은 시즌 막판 5경기에 선발등판, 퀄리티스타트 3경기를 기록했다. 특히 그 3경기의 내용이 6⅔이닝 무실점(9월9일 두산 베어스전), 7이닝 1실점(9월 17일 NC 다이노스전), 6이닝 1실점(10월9일 삼성 라이온즈전)으로 대단히 훌륭했다. 3경기에서 잡아낸 삼진수가 21개에 달했다.

AP연합뉴스

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이날은 한층 더 발전된 모습. 이로운은 대만 타자들을 상대로 자신있게 승부하며 오히려 공격적인 피칭을 펼쳤다. 1회 첫 3타자를 상대로 KKK로 기분좋게 시작했고, 2회에도 몸에맞는볼 하나를 내줬을 뿐 안타없이 잘 막았다. 3회도 삼진 하나를 곁들여 3자 범퇴. 그 사이 한국은 3회초 박재현의 선제 솔로포, 김휘집-안재석의 적시타로 3-0으로 앞서나갔다.

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4회에는 궈톈신에게 첫 안타를 내줬고, 폭투도 나왔다. 하지만 다음 타자 왕녠하오를 삼진처리하는 등 한층 더 힘을 내며 이닝을 마쳤다.

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문제는 5회였다. 이로운의 구위가 다소 떨어진 분위기가 확실했지만, 대표팀 벤치는 이로운을 조금 더 믿고 갔다.

하지만 이로운은 1사 후 쩡성안에게 홈런, 장샹에게 볼넷, 1사 후 장런웨이에게 동점 투런포를 허용하며 한순간에 흔들렸다. 그래도 역전은 허용하지 않고 5회를 마쳤다. 한국은 5회말 김도영의 벼락 같은 솔로포가 터지며 4-3으로 다시 앞서는 한편, 이로운에게 승리투수 요건을 갖춰줬다.

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앞서 2경기에서의 불펜 부진 때문일까. 한국 벤치는 이로운에게 한 이닝을 더 맡겼다. 이로운은 기대에 걸맞게 6회초를 단 7구로 3자범퇴 처리한 뒤 포효했다.

최원호 대표팀 감독. AP연합뉴스

한국은 6회말 박재현의 1타점 2루타로 한점을 더 추가, 5-3으로 앞서고 있다.

한국은 앞서 호주와 일본에게 잇따라 패하며 2패 상황. 하지만 일본이 3전 전승을 기록하고, 일본이 호주를 16대1로 대파한 덕분에 한국이 이날 대만전에서 승리하면 1승2패로 3팀 동률이 된다. 그리고 3팀간 득실에서 유리한 한?堧 대만만 잡으면 APBC 결승 무대에 오를 수 있다. 앞서 2017, 2023년 대회 모두 결승은 한일전이었다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com