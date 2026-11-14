일본 딱 기다려! '김도영 결승포' 한국, 대만 잡고 3연속 결승진출 확정…KIA가 한국 야구 '대참사' 막았다 [APBC 리뷰]

김도영. AP연합뉴스

박재현. AP연합뉴스

마무리 박정민의 환호. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 고맙다 김도영! 지난 고생은 잊어라! 한국이 광주의 아들들을 앞세워 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에 올랐다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 예선 마지막 경기 대만전에서 6대4로 승리했다.

한국은 앞서 호주, 일본전에서 모두 패했다. 하지만 이날 낮 경기에서 일본이 호주를 상대로 16대1 7회 콜드게임 승를 거두며 결정적 어시스트를 해줬고, 한국도 그 기회를 놓치지 않고 대만을 잡아내며 결승에 진출했다. 호주가 일본에 대패한 덕분에 한국은 이날 대만을 상대로 이기기만 하면 결승행 티켓을 얻을 수 있는 상황이었다.

Advertisement

그렇다고는 하나 한순간도 방심할 수 없는 치열한 승부였다. 한국은 3회말 박재현의 선제 솔로포 포함 3점을 먼저 따내며 기세를 올렸다. 하지만 5회초 잘 던지던 선발 이로운이 홈런 2방을 허용하며 3-3 동점이 됐다.

최원호 대표팀 감독. AP연합뉴스

여기서 '슈퍼스타' 김도영이 찬란하게 빛났다. 김도영은 5회말 이번 대회 자신의 첫 홈런을 쏘아올리며 결승포로 장식했다. 한국은 이후 박재현의 1타점 2루타로 1점을 더 추가한 뒤, 상대에게 1점 추격당했지만 최준용이 가장 위험한 순간을 잘 틀어막고, 박정민이 경기를 마무리지었다.

Advertisement

앞서 2017년 1회 대회, 2023년 2회 대회 모두 결승전은 한일전이었다. 한국은 이날 대만전 승리로 3개 대회 연속 한일전 결승을 확정지었다. 비록 한국이 예선리그 1승2패였다곤 하지만, 앞서 일본전에서 한때 5-5 동점을 이루는 등 치열한 경기를 렬쳤던 만큼 결과는 붙어봐야 안다.

Advertisement

이날 한국은 김지찬(중견) 김도영(3루) 김주원(유격) 한동희(1루) 김휘집(2루) 안현민(우익) 안재석(지명타자) 조형우(포수) 박재현(좌익수)으로 라인업이 구성됐다. 선발투수는 이로운.

Advertisement

대만은 장런웨이(우익) 장스룬(2루) 궈톈신(중견) 왕녠하오(3루) 마제썬(유격) 린즈하오(1루) 쩡셩안(지명타자) 장샹(포수) 린자웨이(좌익)로 맞섰다. 선발투수는 쉬샹성. 대만에서는 '한국전을 위해 준비한 투수'라고 자신감을 보였다.

이로운. AP연합뉴스

하지만 한국은 쉬샹성을 상대로 3득점하며 3이닝만에 그를 끌어내렸다. 대만은 뒤이어 천무헝을 투입했지만, 한국은 그에게도 4이닝 동안 3점을 뽑아내며 밀리지 않은 타선을 과시했다.

Advertisement

한국 선발 이로운은 6이닝 동안 안타 3개만 허용하는 한편 삼진 9개를 솎아내며 호투했다. 다만 안타 3개 중 2개가 홈런이 되면서 동점을 허용한 점이 아쉬웠다. 그래도 이로운이 투구수 97개로 6이닝을 책임지며 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 덕분에 조동욱-최준용-박정민으로 이어지는 필승조 라인이 무리없이 가동될 수 있었다.

타선에선 결승포를 쏘아올린 김도영이 2안타(홈런 1) 1타점, 선제 솔로포의 주인공 박재현이 2안타(홈런 1) 2타점으로 찬란하게 빛났다. 여기에 7회말 쐐기포의 주인공 문정빈이 1안타(홈런 1) 1타점, 김휘집과 안재석이 각각 1안타 1타점을 기록했다.

한국은 1회말 김지찬의 안타, 한동희의 볼네새으로 2사 1,2루 찬스를 잡았지만 김휘집이 땅볼로 물러났다.

Advertisement

선발 이로운은 무난하게 호투하는 가운데, 3회말 한국이 먼저 점수를 뽑았다. 선두타자 박재현이 볼카운트 0B2S에서 쉬샹성의 4구째 직구를 통타해 오른쪽 담장을 넘겼다.

박재현. AP연합뉴스

한국은 이어 김지찬-김주원-한동희가 잇따라 몸에 맞는 볼로 출루해 만들어진 1사 만루에서 김휘집의 적시타, 그리고 안재석의 적시타로 2점을 추가했다. 다만 안재석의 적시타 때 김휘집이 다소 무리하게 홈으로 파고들다 아웃되며 대량 득점 찬스를 놓친 점은 아쉬웠다.

그런데 변수가 발생했다. 한동희가 앞서 오른손에 몸에맞는볼로 인해 통증이 있어 교체된 것.

한국은 5회초 이로운이 흔들리며 동점을 허용했다. 1사 후 쩡성안의 솔로포, 장샹의 볼넷, 장런웨이의 동점 투런포가 터졌다.

하지만 한국에는 김도영이 있었다. 5회말 선두타자로 등장한 김도영읜 천무헝의 슬라이터를 결대로 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로포로 연결했다.

문정빈. AP연합뉴스

이로운은 6회초 삼자범퇴로 자신의 역할을 다했고, 한국은 6회말 2사 후 조형우-박재현의 연속 2루타로 1점을 달아났다. 하지만 7회초 조동욱이 쩡성안에게 연타석 홈런을 허용해 5-4, 1점차로 쫓겼다. 여기서 1루수 문정빈의 실책이 나오자 한국 벤치는 최준용을 조기투입, 대만 타선의 흐름을 끊었다.

김도영은 7회말에도 선두타자로 등장, 안타로 출루했지만 도루 실패로 아웃됐다. 하지만 2사 주자 없는 상황에서 문정빈이 홈런포를 가동하며 승리에 쐐기를 박았다.

한국은 8회를 최준용, 9회를 박정민이 깔끔하게 마무리지으며 기어코 결승 진출에 성공했다. 결승 상대는 3개 대회 연속 일본이다.

AP연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com