타율 올랐는데, 출루율 오히려 하락한 이정후…美매체 냉정 평가 "반드시 풀어야 할 문제"

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 출루율이 새 시즌 개선돼야 한다는 지적이 나왔다.

미국 샌프란시스코 스탠더드는 13일(한국시각) '샌프란시스코 초대 공격 코디네이터가 새 시즌을 앞두고 해결해야 할 5가지 문제'라는 제하의 기사를 전했다. 샌프란시스코는 최근 뉴욕 양키스 출신 제임스 로슨을 공격 코디네이터로 영입했다. 기존 타격 코치보다 권한이 큰 보직으로, 새 시즌을 앞두고 신설된 직책이다. 로슨은 타격 지도는 물론 주루와 공격 작전, 득점 생산 전반을 총괄한다.

매체가 꼽은 핵심 과제 가운데 하나는 타자들의 선구안과 출루 능력이다.

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샌프란시스코는 2026시즌 팀 타율 0.245로 메이저리그 전체 15위에 올랐다. 그러나 팀 출루율은 0.306으로 29위, 볼넷은 449개로 30개 구단 가운데 최하위였다. 득점 역시 669점으로 26위에 머물렀다. 안타를 어느 정도 생산했지만 주자를 모으고 득점으로 연결하는 능력은 크게 부족했던 셈이다.

그러면서 볼넷이 부족했던 선수들을 구체적으로 거론했다. 윌리 아다메스, 케이시 슈미트와 함께 이정후의 이름도 등장했다.

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이정후는 2026시즌 143경기에서 타율 0.276(539타수 149안타) 10홈런 57타점, 12도루를 기록했다. 메이저리그 진출 이후 개인 최다 안타, 홈런, 도루를 작성했다. 하지만 출루 관련 지표에서는 아쉬움이 남았다. 지난해 0.327이었던 출루율은 올 시즌 0.320으로 소폭 하락했다. 타율(0.266)이 1푼 상승한 것과 비교하면 출루율 하락은 아쉽다.

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가장 큰 차이는 볼넷이다. 2025시즌 47개였던 볼넷이 올해 29개로 줄었다. 삼진은 57개로 지난해(71개)에 비해 줄었다. 일반적으로 삼진이 줄면 볼넷이 늘어나기 마련인데, 출루율이 하락했다는 것은 배트에 공을 맞혀도 안타로 연결되는 숫자가 적었다는 것이다. 볼에 배트가 나가는 비율을 나타내는 체이스 레이트(Chase rate)가 지난해 22.5%였으나, 올해 31.1%로 크게 뛴 영향도 눈여겨 볼 만하다.

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샌프란시스코 스탠더드는 '샌프란시스코 타자들은 체이스 레이트에서 메이저리그 24위였고, 한가운데 몰린 공에 대한 스윙 비율도 25위였다'며 '상황에 맞게 공을 골라내고 공격하는 능력의 개선이 필요하다'고 지적했다. 매체는 '로슨이 타격 코치를 맡던 시절 양키스는 올해 팀 홈런 전체 2위였다'며 '양키스타디움과 오라클파크의 환경이 다른 만큼, 로슨이 타자 개개인의 능력을 끌어 올리는 것 뿐만 아니라 구장 특성에 맞는 공격 전략을 짜야 할 것'이라고 적었다.

로슨은 "야구도 미식축구에서 배울 점이 있다고 생각한다"며 "개별 코치가 각자의 영역을 담당하더라도 공격 코디네이터는 그 모든 요소를 결합해 팀이 어떻게 득점할지 고민해야 한다. 타격 성적 자체보다는 실제 득점 생산에 집중하겠다"고 말했다.

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이정후는 올 시즌 메이저리그 첫 10홈런-10도루 시즌을 보냈다. 하지만 팀 성적과 맞물려 전체적인 활약상에는 아쉬움도 있다는 평가가 뒤따랐다. 새 공격 코디네이터 지도를 계기로 바뀌게 될 샌프란시코 타자들 사이에서 이정후가 어떤 변화를 가져가게 될 지 관심이 쏠린다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com