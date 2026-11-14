'예비 FA 시즌 충격 몰락' 여기에 20인 보상선수+10억4천까지...FA 된 출루머신의 운명은?

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 하, A등급의 벽을 뚫을 수 있을 것인가.

FA 시장이 열린다. KBO는 13일 FA 자격 선수 명단을 공시했다. 이제 FA 신청을 받고, 신청자가 공시되면 10개 구단은 자유의 몸이 된 선수들과 자유롭게 협상이 가능하다.

많은 선수들의 행보에 관심이 쏟아지고 있다. 한국시리즈 우승팀 삼성 라이온즈 투-타 핵심인 원태인과 구자욱이 최대어다. 의외의 C등급 판정이 나오며 주가가 뛰고 있는 KIA 타이거즈 중견수 김호령도 있다. 여기에 박동원(LG) 김태군(KIA) 베테랑 포수들의 협상도 관심사다.

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그리고 또 한 명. 비운의 사나이 LG 트윈스 홍창기. '출루 머신' 홍창기는 2020 시즌부터 LG의 주전으로 자리를 잡았고, 리그 최강의 리드오프로 거듭났다. 2021 시즌 출루율 0.456, 2023 시즌 0.444, 2024 시즌 0.447을 찍었다. FA만 되면, 그를 탐낼 팀이 쏟아질 걸로 보였다. 그야말로 탄탄대로를 걸었다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 4회말 홍창기가 내야땅볼로 물러나며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

하지만 지난해 불의의 무릎 부상을 당하며 그 좋았던 기세가 꺾였다. 그리고 예비 FA 시즌인 올시즌. 최악이었다. 타율 2할3푼9리 출루율 0.375. 우리가 알던 홍창기의 모습은 온 데 간 데 없었다. 1993년생으로 30대 중반에 진입하는 시기라 에이징 커브 탓인지, 지난해 무릎 부상 여파인지, ABS에 적응하지 못하는 것인지, 예비 FA 시즌에 부담을 느낀 것인지 정확히 알 수 없지만 그의 부진은 충격적이었다. 특히 LG가 시즌 전 비FA 다년계약안을 제시했는데, 그걸 거절한 터라 더욱 아쉬움이 남을 수밖에 없었다. 당연히 LG는 그가 FA 선언을 하면 시즌 전 제시했던 다년계약안보다 더 낮은 금액을 제시할 게 뻔하다.

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그러면 홍창기는 시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없게 된다. 홍창기의 부활 가능성을 높게 점치는 팀이 과감한 베팅을 할 수 있다는 얘기도 나온다. 최원준(KT)이 지난해 예비 FA 시즌 죽을 쒔는데, 올해 KT와 48억원 계약을 맺고 200개가 넘는 안타를 쳐 '초대박'을 낸 사례가 있어 홍창기에게도 관심이 생길 수 있다. 마음의 부담을 덜면 부활할 수 있다는 것.

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그런데 문제는 FA 등급이다. 최근 수년간 FA 선수 제외 팀 최고 연봉을 받은 홍창기. 당연히 A등급이다. A등급은 보호선수 20인 외 보상선수 1명에 직전 연도 연봉 200%를 보상 지급해야 한다. 홍창기의 올해 연봉은 5억2000만원. 보상금만 10억4000만원이 필요하다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회말 LG 홍창기가 KIA 이태양의 투구에 루킹삼진을 당하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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돈도 중요하지만, 문제는 보상선수다. 보호선수가 20인밖에 안 되면 주전급 선수 출혈 위험이 있다. 만약 홍창기가 최원준과 같이 극적 반전 드라마를 쓰지 못하고, 올해와 같은 경기력을 보여준다고 가정하면 돈은 돈대로 쓰고 귀중한 선수 1명을 잃을 가능성이 있다. 몸값도 만만치 않을 것이다. 선수 입장에서는 최소 최원준을 협상 기준점으로 삼으려 할 것이다.

과연 홍창기가 A등급 약점을 이겨내고도 FA 시장에서 존재감을 발휘할 수 있을 것인가. 테이블세터, 외야수가 부족한 팀들이 열심히 주판알을 튕기고 있을 듯 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com