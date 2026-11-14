빗속에도 떠나지 못한 잠실 팬들…팀 상관없이 응원가 떼창 '감동 물결'→이런 '낭만 야구' 언제 또 볼 수 있을까

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 선수단이 팬들에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 선수단이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[스포츠조선 고재완 기자] 1루와 3루의 경계는 없었다. 그들이 입은 유니폼의 색깔도 중요하지 않았다. 그저 '야구'라는 이름 하나로 남은 것은 뭉클함 뿐이었다. 44년의 낭만을 품어준 거대한 콘크리트 성전과 작별하기 위해 모인 수만 명의 팬들만이 그곳에 있었다.

14일 서울 잠실야구장. 일구회가 주최한 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 이벤트 매치는 1982년 개장 이래 한국 야구의 희로애락을 모두 지켜본 잠실구장이 역사 속으로 사라지기 전 마지막으로 치러진 경기였다. 아침부터 얄궂게 흩뿌리던 가을비마저도 잠실과의 이별을 아쉬워하는 팬들과 레전드 선수들의 열정을 식히진 못했다.

그라운드 위 전설들의 '라스트 댄스'는 감동과 웃음의 연속이었다.

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1회초 마운드에 오른 '원년 MVP' 박철순은 일흔을 훌쩍 넘긴 나이에도 잠실구장의 마지막 선발투수로서 힘차게 공을 뿌렸고, 원년 베스트 배터리였던 예순여덟의 이만수는 든든하게 홈플레이트를 지켰다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 잠실구장 모습. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 구대성이 오승환 상대 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

전성기 시절 150㎞ 강속구를 뿌렸지만 이제는 몸이 예전 같지 않은 50~60대 '아재' 선수들. 마음은 2루타를 향해 뛰고 있는데 몸은 1루를 벗어나지 못해 우당탕 넘어지는 모습에 관중석에서는 폭소가 터졌다. 하지만 그 엉성한 몸짓 속에서도 '천재 유격수' 김재호는 여유 넘치는 환상적인 백토스로 '인기스타상'을 거머쥐었고, 40대 중반을 바라보는 박용택은 마지막 7회초 아웃카운트를 다이빙 슬라이딩 캐치로 잡아내는 투혼을 불살랐다.

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유희관이 박용택에게 연달아 몸쪽 높은 공을 던지며 벤치클리어링 상황을 연출한 유쾌한 촌극과, 은퇴 후에도 공포의 대상인 이대호를 상대로 2사 2,3루에서 '고의4구' 작전이 나온 장면은 이벤트 매치에서만 볼 수 있는 '백미'였다. '대성불패' 구대성은 투수가 아닌 타자로 나와 내야안타를 치고 1루로 전력 질주해 팬들의 입을 다물지 못하게 만들었다. 홈런더비에서는 김태균이 2점짜리 '오뚜기볼'을 극적으로 홈런으로 만들며 이대호를 꺾고 우승을 차지해 '홈런타자'의 명성을 입증했다.

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이벤트 경기는 이병규의 결승타와 서군의 5대2 승리로 끝이 났지만, 승패는 그리 중요하지 않았다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 인기스타상을 수상한 김재호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. MVP를 수상한 이병규. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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7이닝의 경기가 모두 종료된 후, 동군과 서군의 모든 레전드 선수들은 모자를 벗고 그라운드를 천천히 돌며 관중들에게 고개를 숙였다. 때마침 구장 스피커에서는 두산 베어스의 9회 응원가 봄여름가을겨울의 '브라보 마이 라이프'가 울려 퍼졌다. 궂은 비가 내리는 캄캄한 잠실의 밤하늘 아래, 팬들은 일제히 스마트폰 플래시라이트를 켜고 천천히 흔들며 은하수 같은 불빛으로 전설들과 잠실구장의 마지막 가는 길을 배웅했다. 그 불빛 사이사이로 뜨거운 눈물을 훔치는 올드팬들의 모습도 눈에 띄었다.

이날 가장 눈에 띄는 장면은 관중석에서 나왔다. 1루석, 3루석 상관없이 10개 구단 응원가가 쉴새 없이 함께 터져나왔다. 올해 한국시리즈를 물들였던 '엘도라도'가 삼성 라이온즈 뿐만 아니라 두산 베어스과 LG 트윈스, KIA 타이거스, 롯데 자이언츠 등 10개 구단 유니폼을 입은 팬들사이에서 일제히 한목소리로 등장했다. 뒤이어 KIA의 '외쳐라 최강기아', LG의 '서울의 아리아' 등 각 구단 응원가들을 연이어 모든 구단 팬들이 떼창하며 감동의 도가니가 됐다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 홈런더비에 참가한 이승엽. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 오승환이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

서로를 향해 목청을 높이며 야유를 보내기도 했던 그 관중석이, 이날만큼은 KBO리그 10개 구단이 하나가 된 '화합의 축제' 그 자체였다. 모두가 한마음으로 우비를 입고 우산을 쓴 채, 자신들의 청춘이 고스란히 녹아있는 잠실구장과의 뭉클한 작별 인사를 나누고 있었다.

"마지막이라고 하니 마음이 아프다"며 눈시울을 붉힌 박철순의 말처럼, 수천만 팬들의 함성과 청춘을 품어주었던 잠실구장은 이제 역사의 뒤안길로 사라진다. 하지만 그 스탠드 위에서 우리가 함께 울고 웃었던 그 뜨겁고 찬란했던 44년의 낭만은, 한국 야구 역사에 영원토록 잊히지 않을 가장 뭉클하고 찬란한 기억으로 살아 숨 쉴 것이다.

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 선수단이 팬들에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

고재완 기자 star77@sportschosun.com