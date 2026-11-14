이래서 역대 최고 5억을 투자했구나...아직 고등학생인데 "탁월한 자질 갖췄다" 극찬 세례

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] "두산은 야구에만 집중할 수 있는 환경이다."

지난해 9위로 떨어지는 충격을 맛봤던 두산 베어스. 9등을 해서 좋은 것 딱 하나가 있었다. 올해 신인드래프트에서 전체 2순위 지명권을 얻게 된 것.

두산은 주저 없이 서울고 야수 김지우를 지명했다. 미국 메이저리그의 러브콜을 거절하고 KBO리그 도전을 선언한 당찬 신인. 이미 고교 시절부터 거포 3루수로 성장 가능성이 매우 높다는 평가를 받은 선수였다.

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두산은 그에게 계약금 5억원을 안기며 기대감을 드러냈다. 역대 우타 야수 최고액. 이제 김지우는 고등학생이 아닌 프로 선수로서, 구단의 그 기대에 응답해야 한다.

일단 시작은 좋다. 김지우는 입단 동기 정현우, 이민준과 함께 일본 미야자키 마무리 캠프에 합류했다. 이천 2군 캠프에서 몸을 만들다, 부름을 받았다. 신인 선수들이 처음부터 합류하면, 잘 보이고 싶은 마음에 오버 페이스를 할까 두산 구단은 국내에서 천천히 몸을 만들게 하고 중간 합류시켰다.

사진제공=두산 베어스

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그리고 김지우는 첫 프로 훈련에서부터 두각을 나타내고 있다. '국민 우익수' 이진영 타격코치는 김지우에 대해 "기본기가 굉장히 잘 갖춰졌다. 더 지켜봐야겠지만, 파워와 기술을 모두 겸비했다. 빠른 시간 안에 두산의 핵심 선수로 자리매김할 것 같다. 탁월한 자질을 갖춘 선수"라며 엄지를 치켜세웠다.

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손지환 수비코치도 "내야수로서 기본적인 핸들링이 부드럽다. 신인 선수답지 않게 첫 발 스타트가 빠르고 좋아 보인다. 수비에서도 기본기를 잘 갖췄다"고 칭찬했다.

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김지우도 완벽 적응중이다. 그는 "모든 선배님들께서 잘 챙겨주신다. 특히 룸메이트인 박지훈, 오명진 형들 덕에 빠르게 적응한 것 같다. 첫 휴식일에는 스테이크와 회전 초밥을 사주셨다"며 밝게 웃었다.

김지우는 이어 "팀 훈련에 참가해보니 선배님들 모두 야구를 대하는 태도가 진지하시다. 본받을 점이 정말 많다. 두산은 야구에만 집중할 수 있는 환경이라 나와 잘 맞는 것 같다. 캠프 끝까지 기술은 물론이고, 훈련에 임하는 태도까지 잘 배워가겠다"고 진지하게 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com