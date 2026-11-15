이승엽은 김도영이 부럽다 → "얼굴까지 가진 선수, 가장 완벽한 선수"

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국장에 들어서며 팬들을 향해 포즈 취하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 1루수 이승엽이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '국민타자' 이승엽 전 감독이 '슈퍼스타' 김도영(KIA)에게 특급 칭찬을 남겼다. 모든 것을 가진 완벽한 선수라고 부러워했다.

이승엽은 14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스티이닝 by 르노' 이벤트 매치에 참석해 자리를 빛냈다. 김성근 김응용 감독을 비롯해 구대성 류중일 이종범 이병규 박용택 이대호 니퍼트에 이르기까지 KBO리그 레전드가 총출동했다.

이승엽은 김도영이 차세대 레전드를 이미 예약했다고 높이 평가했다. 동 나이 대의 자신을 이미 넘어섰다고 혀를 내둘렀다.

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김도영은 23세 시즌인 2026년 135경기 593타석 타율 3할8리 45홈런 118타점 OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했다. 유력한 MVP 후보다. 이승엽은 23세였던 1999시즌 125경기 544타석 타율 2할9푼3리 54홈런 123타점 OPS 1.191을 기록했다. 홈런왕 타점왕 MVP에 골든글러브를 석권했다.

이승엽은 "페넌트레이스 퍼포먼스와 중요한 순간 클러치 능력, 그리고 스타성까지 정말 우리나라에서 보기 힘든 유형의 타자다. 24세 때의 저와 김도영 선수는 진짜 다른 레벨이다. 김도영 선수는 제가 봤을 때 모든 것을 다 가졌다. 공격 수비 주루 그리고 스타성 클러치에 얼굴까지 가졌다. 우리나라에서 가장 완벽한 선수"라고 감탄했다.

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공교롭게 김도영은 전날 열린 APBC 한일전에서 부진했다. 4타수 1안타 2삼진에 그치며 5대9 패배를 지켜봤다. 12일 호주전도 4타수 무안타 2삼진.

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이승엽은 숱한 국제대회 경험을 바탕으로 김도영을 변호했다.

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이승엽은 "한 경기로 김도영 선수를 평가하기에는 문제가 있다고 생각한다. 처음 보고 생소한 투수들이다. 리그도 다르다. 그런 부분이 가장 큰 이유가 되지 않을까. 적응이 되고 컨디션이 좋다면 김도영 선수는 진짜 정말 좋은 선수"라고 감쌌다.

이어서 "오늘(14일 대만전)도 경기가 있다. 중요할 때 쳐줄 것이다. 어제(13일) 부진했다고 비난하는 것을 멈춰주셨으면 좋겠다"고 조심스럽게 당부했다.

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김도영은 대만전 4타수 2안타 1홈런 대활약했다. 한국은 6대4로 이겨 결승에 진출했다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 이승엽이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 팬들에게 인사를 건네는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

다만 한국과 일본의 야구 격차는 이제 '심각' 단계에 이르렀다고 우려했다. 한국은 성인 대표팀 기준 일본전 12연패에 빠졌다.

그는 "사실 수준 차이가 크다. 이렇게 가면 힘들다. 앞으로 더 수준 차이가 날 것"이라고 짚었다.

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일본은 이미 방향성을 확립하고 멀찌감치 나아간 상태다. 미국 야구를 흡수하면서 완전히 진화했다.

이 전 감독은 "일본만의 연습 방법을 유지하면서 미국을 받아들였다. 바이오메카닉이나 랩소도 등 타구 스피드를 비롯해 모든 면에서 현대화가 됐다. 야구가 예전과 많이 바뀌었다. 일본은 장점을 유지하면서 포기할 것은 포기하고 받아들일 것은 받아들였다. 수준이 생각보다 높다"고 설명했다.

이 전 감독은 한국도 적극적으로 변화해야 한다고 강조했다.

그는 "12연패는 적은 게 아니다. 12경기 할 동안 한 번도 이기지 못했다는 것은 심각하게 받아들여야 한다. 이제는 동반자가 아니다. 그래도 이러한 과도기가 있으면 또 따라가면서 예전에 우리가 WBC나 올림픽에서 이겼듯이 그런 날이 언젠가는 올 것"이라고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com