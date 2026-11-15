'페덱·아빌라급 KBO폭격기 등장?'…160㎞ 파이어볼러 풀렸다! KBO구단들이 군침 흘리는 이유

사진캡처=카일 니콜라스 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 스토브리그 외국인 투수 시장에 최대어급 '광속구 투수'가 전등장했다. 160㎞에 육박하는 강속구를 뿌리는 우완 파이어볼러 카일 니콜라스(27)가 워싱턴 내셔널스에서 방출되며 자유의 몸이 됐다. 이미 시즌 중부터 니콜라스의 40인 로스터 제외 가능성을 주시해 온 KBO구단들과 일본 프로야구 구단들 사이에 치열한 물밑 영입 쟁탈전이 막을 올리게 됐다는 의미다.

메이저리그 전문 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'는 14일(한국시각) MLB닷컴 이적 공시를 인용해 "워싱턴이 지난주 레이버 산마르틴을 영입하며 양도선수지명(DFA)했던 우완 불펜 투수 카일 니콜라스를 최종 방출했다"고 전했다.

이번 방출에서 가장 눈길을 끄는 대목은 니콜라스가 마이너리그 이관이 아닌 '방출' 형태로 팀을 떠났다는 점이다. 'MLBTR' 측은 "니콜라스는 프로 커리어 내내 웨이버 공시 후 마이너리그로 계약이 이관된 적이 한 번도 없다"며 "워싱턴이 로스터 자리를 비워둔 채 그를 마이너리그 팜 시스템에 남겨둘 수 있었음에도 방출을 택한 것은 선수가 해외 진출에 관심을 두고 있음을 시사하는 조치"라고 분석했다.

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사진캡처=카일 니콜라스 인스타그램

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실제로 복수의 KBO구단과 일본 구단들은 올 시즌 후반기부터 니콜라스의 40인 로스터 제외 가능성을 염두에 두고 집중 관찰해 온 것으로 알려졌다.

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니콜라스는 2023년 피츠버그 파이리츠에서 빅리그에 데뷔했다. 2024년 51경기(54⅔이닝) 평균자책점(ERA) 3.95, 2025년 31경기(38이닝) 평균자책점 4.74로 필승조와 롱릴리프를 오갔으나, 올해 신시내티 레즈(7경기 ERA 8.59), 볼티모어 오리올스, 워싱턴 내셔널즈를 거치며 빅리그 7⅓이닝 등판에 그친 채 새 돌파구를 찾아 나섰다.

니콜라스가 KBO리그에 상륙할 경우, 단숨에 리그 판도를 뒤흔들 '에이스급 외인'이 될 수 있다는 평가가 지배적이다.

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2025년 메이저리그 기준 포심 패스트볼 평균 구속이 97.6마일(약 157㎞)에 달했고, 올해도 최고 98~99마일(약 160㎞)의 강속구와 파워 슬라이더, 회전수 높은 커브를 구사했다. 올해 워싱턴 산하 트리플A 로체스터 레드윙스에서도 ERA 3.29의 위력적인 구위를 뽐냈다. KBO리그 타자들이 가장 대처하기 까다로워하는 150㎞ 후반대 하이 패스트볼에 각이 큰 슬라이더 조합을 완비했다.

사진캡처=카일 니콜라스 인스타그램

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2023년 워싱턴에서 방출된 뒤 NC에 입단해 20승 209탈삼진 ERA 2.00으로 MVP를 차지하고 2년 1500만 달러(약 201억원)에 메이저리그로 금의환향한 페디, 그리고 올여름 트리플A 부진(ERA 7.50)을 딛고 SSG 랜더스 대체 외인으로 합류해 14경기 9승2패 ERA 1.44의 괴물 투구로 다년 재계약에 성공한 페드로 아빌라는 니콜라스에게 가장 매력적인 롤모델이다.

니콜라스가 미국에 남을 경우 2028시즌이 끝나야 연봉조정자격을 얻고, FA자격은 2031년 이후에나 취득한다. 반면 27세의 젊은 나이에 한국이나 일본에서 선발 투수로 성공을 거두면 1~2년 뒤 미국 구단들과 제한 없는 FA협상을 벌여 몸값을 폭등시킬 수 있다.

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물론 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 스카우트들이 공통으로 지적하는 위험 요소도 뚜렷하다. 니콜라스의 메이저리그 통산 105⅓이닝 동안 허용한 볼넷은 무려 66개에 이른다. 올해 트리플A에서도 50개의 볼넷을 내줄 만큼 영점이 흔들리는 날이 잦았다.

게다가 빅리그 통산 93경기에 모두 구원 투수로만 등판했다. 2023년까지 마이너리그에서 선발 투수로 육성된 이력이 있지만, KBO리그 외국인 투수의 숙명인 '매 경기 100구 안팎, 6이닝 이상 소화'를 버텨낼 스태미나 검증이 필요하다.

물론 KBO리그의 ABS(자동 투구 판정 시스템)가 니콜라스의 제구 불안을 상쇄할 무기가 될 수 있다는 시선도 있다. 높은 쪽 스트라이크 존을 정확히 찌르는 157㎞ 포심 패스트볼이 ABS와 시너지를 낸다면 타자들로서는 공략 자체가 불가능한 수준이 된다.

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자금력을 앞세운 일본 구단들과 '선발 보직 보장 및 역수출 최적 무대'를 내세울 KBO구단들의 치열한 눈치싸움. 워싱턴을 떠난 160㎞ 파이어볼러의 선택에 2027시즌 KBO 스토브리그가 뜨거워지고 있다.

사진캡처=카일 니콜라스 인스타그램

고재완 기자 star77@sportschosun.com