'무관' 절대에이스, 다저스 잔류 가능성 낮은 이유? "우승보다는 돈, 7년 이상 장기계약 원한다"

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 아직 월드시리즈 우승은 없지만, 태릭 스쿠벌의 나이도 벌써 30이다. 이젠 돈과 장기계약의 중요성이 커지는 나이다.

MLB닷컴, NBC스포츠 등 해외 매체들은 스쿠벌의 행선지로 뉴욕 메츠를 점치고 있다. 사실이라면 미국 서해안 끝에서 동해안 끝으로 이동하는 셈이다.

앞서 지난 12일까지 미국 라스베가스에서 진행된 메이저리그 단장 회의는 혼란의 연속이었다는 평가. 오는 12월부터 메이저리그 단체협약(CBA)이 만료되기 때문이다.

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그 와중에도 투수의 경우 최대한 계약기간을 짧게 가져가고자 하는 선호도가 분명했다. 하지만 스쿠벌 같은 초대형 FA는 다를 수 있다.

스쿠벌은 2024~2025년 2년 연속 사이영상에 빛나는 올해 오프시즌 FA 최대어다. 시즌 도중 디트로이트 타이거즈에서 LA 다저스로 트레이드된 올해 지난 2년만 못했다곤 하지만, 158⅔이닝을 소화하며 12승7패 평균자책점 2.72를 기록했다.

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다만 스쿠벌은 이미 아마추어 시절 팔꿈치 수술 이력이 있고, 피칭 스타일 자체가 부상 위험이 높다는 단점 때문에 매머드급 계약이 가능하느냐가 관건. 스쿠벌 입장에서도 월드시리즈 우승보다는 당장 퀄리티를 유지할 수 있는 향후 몇년간을 살려 대형 계약을 얻어내는게 목표인 셈이다.

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태릭 스쿠벌. UPI연합뉴스

현재 스쿠벌의 향후 행선지로는 원 소속팀 다저스를 비롯해 뉴욕 메츠, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스 등이 거론되고 있다. 스쿠벌이 "다시 돌아가고 싶다"고까지 말했던 친정팀 디트로이트 타이거즈는 스쿠벌이 원하는 금액을 맞춰주기도, 단기간내 월드시리즈 우승에 도전하기도 어렵다는 평가.

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다만 매체들은 "스쿠벌은 최소 7년에서 길게는 10년까지 초장기 계약을 원하고 있다. 이런 계약을 제시할 팀은 현재로선 메츠밖에 없다"는데 의견을 모으고 있다.

2020년 메츠를 인수한 현 구단주 스티브 코헨은 미국 금융계 거물이다. 오랜 메츠 팬이었던 그는 인수 직후 후안 소토(15년 7억 6500만 달러)를 비롯해 맥스 슈어저, 저스틴 벌렌더 등 수많은 거물급 FA를 영입하는데 아낌없이 돈을 썼다. 그럼에도 불구하고 올해 메츠는 내셔널리그 동부지구 꼴찌라는 굴욕을 당했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com