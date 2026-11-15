그냥 한화 돌아갈 걸 그랬나…ML 컴백 '대전 예수', 그런데 선발 보장 아니라고? SD 경쟁자 대거 영입 전망

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[스포츠조선 박상경 기자] 샌디에이고 파드리스에서 메이저리그에 재도전하는 '대전 예수' 라이언 와이스의 새 시즌 전망이 불투명해지고 있다.

MLB트레이드루머스는 15일(한국시각) '샌디에이고가 FA시장에 나온 프레디 페랄타, 닉 마르티네스, 매튜 보이드에게 관심을 보이고 있다'며 '샌디에이고가 선발 투수 영입을 광범위하게 추진 중'이라고 전했다. 매체는 '샌디에이고는 사실상 시장에 나온 거의 모든 선발 자원에게 관심을 보였다. 접촉한 투수를 일일이 나열하기보다 검토하지 않는 선발 투수가 거의 없다고 보는 편이 맞다'고 설명했다.

샌디에이고는 올겨울 마이클 킹, 닉 피베타, 워커 뷸러, 케이시 마이즈, 로비 레이, 그리핀 캐닝 등 선발 자원 6명이 FA 자격을 얻었다. 기존 전력 가운데 확실하게 선발 로테이션에 포함할 수 있는 선수는 랜디 바스케스 정도다. JP 시어스도 후보지만 안정적인 선발 자원으로 자리 잡았다고 보기는 어렵다. 조 머스그로브는 팔꿈치 수술 이후 복귀했지만 선발과 불펜 중 어떤 역할을 맡을지 정해지지 않았다. 다르빗슈 유는 오른쪽 팔꿈치 수술 이후 재활 중이며, 내년 현역 복귀 여부조차 결정하지 못했다. 때문에 MLB트레이드루머스는 '샌디에이고가 이번 겨울 최소 4명, 많게는 5명의 선발 자원을 확보해야 할 수 있다'고 분석했다.

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와이스는 지난 11일 샌디에이고와 1년 계약을 체결했다. 2028년 구단 옵션이 포함된 조건이다. 올해 휴스턴 애스트로스에서 개막 엔트리에 진입한 바 있는 와이스 입장에서는 새 시즌을 앞두고 스프링캠프에서 선발 경쟁을 할 수 있는 자격을 얻었다는 점에 의미를 둘 만했다.

하지만 경쟁자가 많아진다면 이야기는 달라질 수도 있다. 특히 지난해 밀워키 브루어스에서 17승, 올해 뉴욕 메츠와 탬파베이 레이스를 거치며 10승을 올린 페랄타는 샌디에이고의 선발 갈증을 풀어줄 만한 자원으로 꼽힌다. 올 시즌 탬파베이에서 15승을 올린 닉 마르티네스, 시카고 컵스에서 14승을 기록한 보이드도 마찬가지다.

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관건은 샌디에이고가 이들을 모두 잡을 정도의 투자를 할 수 있느냐다. 현재 샌디에이고의 선수 연봉 총액은 메이저리그 9위 수준이다. 하지만 지구 라이벌 LA 다저스에 밀려 2인자 신세를 면치 못하는 상황에서 새 구단주 영입을 계기로 대규모 투자에 나설 수도 있다는 전망이 흘러나오고 있다. AJ프렐러 단장 역시 "새 구단주들은 다양한 투자 규모와 계약 조건에 대해 논의하는 데 열려 있다"고 기대감을 나타낸 바 있다.

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결국 와이스의 내년 메이저리그 도전은 샌디에이고의 FA 영입 여부에 따라 달라질 것으로 보인다. 상황에 따라서는 휴스턴 시절처럼 불펜 전환 내지 마이너행을 감수해야 하는 상황에 놓일 수도 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com