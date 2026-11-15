[공식발표]감독,단장까지 했는데 다시 염갈량과 함께... 손혁 QC&투수총괄 코치로 28년만에 LG 컴백

LG 트윈스 투수 시절 손혁. 스포츠조선DB

두산 베어스 투수 시절 손혁. 스포츠조선DB

손혁 SK 와이번스 투수코치 시절. 스포츠조선DB

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LG 트윈스가 손혁 전 한화 이글스 단장을 QC 겸 투수총괄코치로 영입했다.

LG는 그동안 1군 투수 코치를 맡았던 김광삼 코치가 한화로 이적한 뒤 새 투수 코치를 찾았고 예전 염경엽 감독과 넥센 히어로즈,SK 와이번스 시절 함께 했던 손혁 전 단장을 영입하는데 성공했다.

손혁 신임 코치는 공주고-고려대를 졸업하고 1996년 2차 1라운드 전체 7번으로 LG에 입단했다. 입단 첫해 1군 무대에 데뷔해 4시즌 동안 LG에서 활약했다. 1998, 1999년 2시즌 연속 두 자릿수 승리를 달성하며 전성기를 누렸다. 이후 KIA 타이거즈와 두산 베어스를 거치며 KBO리그 1군 통산 8시즌 107경기 508이닝 36승 31패 평균자책점 4.07의 성적을 남겼다. 현역 은퇴 후엔 넥센 히어로즈 1군 투수코치, SK 와이번스 1군 투수코치, 키움 히어로즈 1군 감독 등을 역임하며 현장 지도자 경험을 쌓았다.

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손혁 키움 히어로즈 감독 시절. 스포츠조선DB

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 한화에 1라운드 지명된 설악고 민주홍이 손혁 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

이후 한화 단장까지 역임하면서 현장과 프런트 경험을 갖췄다. 28년만에 다시 친정팀에 코치로 돌아오는 것.

손혁 신임 코치는 "처음으로 프로 유니폼을 입었던 친정팀 LG 트윈스에 돌아오게 되어 기쁘다"라며 "LG에는 검증된 투수들이 많지만, 향후 발전 가능성이 무궁무진한 투수들도 많다. LG의 마운드가 다시 리그 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.

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손 코치는 15일 1군 마무리캠프가 진행 중인 이천 LG챔피언스파크에 합류한다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com