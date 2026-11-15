'패착' KIA, 212.5%보다 확실했어야 했나…뼈아픈 전략 실패, 헐값 이적해도 할 말 없네

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 만루홈런을 날린 KIA 김호령. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 FA 개장 전부터 전략 실패에 뭇매를 맞고 있다.

KBO가 지난 13일 '2027년 FA 자격 선수 명단'을 공시한 가운데 KIA 외야수 김호령이 FA 등급이 이슈가 됐다. B등급이 당연한 줄 알았던 김호령이 C등급을 받은 것.

KIA는 올해 김호령의 연봉을 무려 212.5%나 인상해 줬다. 지난해 연봉 8000만원에서 올해 2억5000만원으로 인상, 김도영과 함께 팀 내 비FA 야수 연봉 1위에 올랐다. 지난 시즌 김호령의 활약이 빼어나기도 했지만, FA 프리미엄을 얹은 결과였다.

Advertisement

B등급은 팀 내 연봉 순위 4~10위 안에 드는 동시에 리그 전체 31~60위여야 한다. 김호령은 팀 내 10위 안에는 들었지만, 리그 전체에서는 60위 밖으로 밀렸다.

LG 트윈스가 시즌 막바지 미국 메이저리그 도전을 마친 고우석을 영입한 영향이 가장 컸다. 또 다른 구단 선수들의 옵션 실행 변수도 반영됐다. KIA는 나름대로 김호령을 연봉 순위를 여유 있게 올렸다고 생각했지만, 구단이 다 파악하기 어려운 변수에 발목을 잡혔다.

Advertisement

구단에는 날벼락이지만, 김호령에게는 천운이다. C등급이면 이적할 때 보상선수 없이 직전 연봉의 150%만 원소속팀에 보상하면 되기 때문. 김호령의 보상금은 3억7500만원이다. 이적에 전혀 걸림돌이 되지 않는 수준이다.

Advertisement

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼진을 당하고 있는 KIA 김호령. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 김호령이 이우성의 타구를 잡기 위해 몸을 날렸으나 놓치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

당장은 김호령에게 유리한 판인 것은 맞지만, FA의 결말은 끝날 때까지 아무도 모른다. 수요가 많을 것이란 전망에도 이적하지 못한 채 원소속팀에 잔류하는 사례도 더러 있기 때문.

Advertisement

김호령에게 관심을 보일 구단으로는 한화 이글스와 롯데 자이언츠가 언급되고 있다. 둘 다 중견수 보강이 필요한 구단으로 꼽힌다. 다만 한화는 내년이면 프로 2년차인 1라운드 유망주 오재원이 있고, 롯데는 황성빈이 올해 뚜렷한 성장세를 보였다.

'한화와 롯데가 김호령을 원할 것인가'라는 질문에 관계자들은 확답을 하진 못했다. 리그 최정상급 수비력은 이견이 없지만, 꾸준하지 못한 타격이 걸림돌이 될 듯하다. 올해 13홈런, 68타점은 커리어하이였으나 타율이 2할6푼7리로 지난해 2할8푼3리보다 떨어졌다. 출루율은 0.312에 그쳐 상위 타선에 기용하기에는 어려움이 있었다.

Advertisement

FA 시장에 중견수 최지훈이 B등급으로 풀린 것도 지켜볼 일이다. 최지훈은 김호령보다 5살 어리고, 공격과 수비 모두 좋은 평가를 받고 있다. 최지훈 시장이 먼저 형성되고, 이후 김호령의 시간이 올 가능성은 있다.

KIA는 김호령을 비FA 다년계약으로 묶지도 못하고, FA 등급 전략도 실패해 난감한 상황에 놓였다. 박정우 박재현 김민규 등 중견수 김호령을 대체할 외야수들이 있긴 하지만, 김호령을 잡을 의도가 있었다면 분명 뼈아픈 상황이다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현 안타 때 김호령이 홈을 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com