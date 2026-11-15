"이런 말 하면 꼰대라고 할 텐데"…'70세 불사조' 일갈 "150㎞라도 볼넷 남발하며 관중들 지쳐, 제발 러닝해!" [잠실 라스트 포커스]

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "이런 말 하면 꼰대라고 할 텐데…. 그래도 선배 입장에서 후배 투수들을 보면 '제발 러닝을 좀 더 많이 뛰어서 제구력을 먼저 높였으면 좋겠다'고 강력하게 부탁하고 싶다."

44년 역사의 잠실야구장 고별전 마운드에 선발로 오른 70세의 '불사조' 박철순. 푸근한 미소를 짓던 원년 에이스의 표정은 마운드의 현주소를 짚어달라는 질문에 매섭게 변했다.

14일 서울 잠실야구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 특별 이벤트 매치. 1982년 KBO리그 원년 MVP이자 프로야구 역사의 산증인인 박철순은 이날 친정 두산 베어스를 비롯한 까마득한 KBO리그 후배 투수들을 향해 사랑의 매와 같은 쓴소리를 쏟아냈다.

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박철순이 짚은 현재 KBO리그 영건들의 문제점은 '화려함에 가려진 기본기의 부재'였다. 스포츠 과학의 발달로 투수들의 구속은 빨라지고 구종은 화려해졌지만, 정작 투수의 가장 큰 덕목인 '제구력'이 실종됐다는 뼈아픈 일침이었다.

박철순은 "요즘 투수들은 구종이 워낙 다양해지고, 이른바 '마구' 같은 공들을 참 잘 던진다. 그것도 물론 좋다"고 운을 떼면서도 "하지만 투수라면 기본적으로 스트라이크 존 한가운데 직구를 자신 있게 꽂아 넣을 수 있어야 한다. 그게 진정한 프로 투수다"라고 목소리를 높였다.

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불리한 볼카운트에서도 도망가지 않고 한가운데 묵직한 직구를 꽂아 타자와 승부할 수 있는 배짱과 하체 밸런스. 그것이 '불사조'가 정의한 진짜 에이스의 조건이라는 것이다. 이를 위해 박철순은 투수 훈련의 가장 기본인 '러닝'을 거듭 강조하며 체력과 밸런스부터 다시 잡을 것을 당부했다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순, 이광수가 포옹을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순, 김성근이 포옹을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

그는 "제구가 안 돼서 볼넷과 사구가 많아지고 투구수가 하염없이 늘어나면 그걸 지켜보는 관중들은 지루해할 수밖에 없다"고 비판하며 "무엇보다 마운드 뒤에 서 있는 야수들이 먼저 지쳐버린다. 야수들이 지치고 집중력이 떨어지면 절대 좋은 수비가 안 나온다. 제발 러닝 좀 많이 뛰고 승부를 빨리빨리 했으면 좋겠다"고 답답함을 토로했다.

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마운드 위에서의 투구는 철저한 개인기 같지만, 투수의 빠른 템포와 공격적인 승부가 결국 야수들의 수비 리듬을 살리고 팬들을 열광하게 만드는 팀 스포츠의 핵심이라는 점을 꼬집은 것이다.

기꺼이 '꼰대'를 자처한 박철순이 젊은 투수들에게 해주는 묵직한 조언이었다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 박철순이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

고재완 기자 star77@sportschosun.com