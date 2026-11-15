1년 268억 → .116인데, 또 잡는다고? 김하성 초대박! PHI 이어 ATL까지 영입 검토, 예상 밖 관심 이유는

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[스포츠조선 박상경 기자] 최악의 시즌을 보낸 김하성에게 예상 밖의 관심이 이어지고 있다.

미국 뉴욕포스트의 존 헤이먼 기자는 13일(한국시각) '유격수가 필요한 애틀랜타가 부진한 공격력을 보였던 김하성을 다시 데려오는데 관심이 있다. 필라델피아 필리스 역시 김하성에게 관심을 보이고 있다'고 전했다.

애틀랜타는 지난해 12월 김하성과 1년 2000만달러(약 268억원)에 계약했다. 당시 애틀랜타에서 시즌을 마쳤던 김하성은 옵트아웃을 선언하고 FA시장에 나왔으나, 다년 계약 제안 대신 애틀랜타와의 1년 동행 및 'FA 재수'를 택했다. 그러나 비시즌 국내 체류 중 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄 파열로 수술대에 올랐고, 5월 중순 복귀 후 27경기 타율 0.068이라는 극도의 부진 속에 다시 부상자명단(IL)에 올랐다. 8월 초 복귀 후 시즌을 완주했지만, 정규시즌 기록은 51경기 타율 0.116(129타수 15안타) 0홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.359의 커리어 로우였다.

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미국 현지에서는 애틀랜타가 미련 없이 김하성을 내보낼 것으로 예상했다. 투자 대비 효과가 전혀 나타나지 않았던 시즌 성적이 원인이었다. 하지만 일각에서는 김하성의 유일한 대안으로 여겨져 온 유틸리티 마우리시오 두반이 FA자격을 얻었고, 애틀랜타가 시장에서 주전 유격수감을 찾지 못한다면 김하성을 잡을 수도 있다는 전망을 하기도 했다.

이번 FA시장에서는 대어급 유격수가 없다는 평가가 나오고 있다. 애틀랜타가 오프 시즌 돌입과 함께 LA 다저스 필승조 에반 필립스와 계약하는 등 활발한 행보를 보이고 있지만, 수 년간 이어져 온 유격수 고민을 풀지에는 물음표가 달리고 있다.

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김하성은 샌디에이고 파드리스 시절이던 2023년 유틸리티부문 골드글러브를 차지했다. 지난해부터 부상 문제로 내리막길을 걷고 있으나, 컨디션을 회복한다면 이 수비력을 발휘할 수 있을 것이라는 기대감도 있다. 애틀랜타는 이 부분에 초점을 맞추고 김하성을 '보험용'으로 고려하는 듯한 모양새다. NBC스포츠 필라델피아는 '김하성이 자신의 가치를 다시 증명할 수 있는 단기 계약을 맺는다면 필라델피아에 적합한 내야 보험용 자원이 될 수 있다'고 평가했다.

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김하성 역시 반등에 초점을 두고 있다. 미국 디애슬레틱은 최근 '김하성이 자신의 가치를 회복하기 위한 1년 단기 계약을 모색하고 있으며, 최악의 시즌을 보냈음에도 예상보다 많은 관심을 받고 있다'고 전했다. 점점 흥미진진해지고 있는 김하성의 행보다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com