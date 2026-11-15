'최대어' 구자욱 변수, 강백호 뒤따를지도…"1년 단기 or 마이너" 美 전망, 직장폐쇄 변수까지

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 구자욱이 훈련을 펼치고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[스포츠조선 김민경 기자] 올겨울 FA 시장에 큰 변수가 생겼다. '최대어' 구자욱이 해외 에이전트를 선임, 미국 메이저리그 도전 의지를 보이고 있다.

MLB.com의 마크 파인샌드 기자는 지난 13일(이하 한국시각) '올해 한국시리즈 MVP 구자욱이 메이저리그 진출을 목표로 마코 코퍼레이션의 제런 롱을 에이전트로 선임했다'고 보도했다.

구자욱은 올 시즌 타격왕을 차지하며 주가를 올렸다. 햄스트링 부상 탓에 114경기 출전에 그쳤지만, 타율 3할7푼1리(420타수 156안타), 15홈런, 102타점, OPS 1.039를 기록했다. 주력을 온전히 회복하지 못한 상태였지만, 포스트시즌에 지명타자로 출전해 맹타를 휘두르며 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끌었다.

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구자욱은 대구고를 졸업하고 2012년 2라운드로 삼성에 입단해 올해까지 15년 동안 삼성 유니폼만 입었다. 2022년 시즌을 앞두고는 삼성이 5년 총액 120억원 비FA 다년계약을 안겨 시장에 나가지 못하게 했지만, 이번에는 FA 권리를 행사하기로 했다.

타격 보강을 노리는 팀들은 구자욱 영입전에 적극적으로 뛰어들 의지를 보여왔다. 삼성 색깔이 워낙 강한 선수긴 하지만, 이번 FA 시장에 이만한 선수가 없기 때문. 외야수 대안은 홍창기 최지훈 정도다.

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일단 최대어 구자욱이 움직여야 줄줄이 계약이 성사될 가능성이 큰데, 메이저리그 도전 변수가 발생해 상황이 조금은 복잡해졌다. 구자욱의 메이저리그 도전 의지가 어느 정도인지가 중요하다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 삼성 구자욱이 1타점 적시타를 날렸다. 포효하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 구자욱이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

지난해는 야수 FA 최대어 강백호가 해외 에이전트를 선임해 메이저리그 계약을 함께 알아보는 똑같은 전략을 썼다. 미국 언론은 당시 수비를 이유로 강백호의 성공 가능성을 높게 보진 않았다. 이에 강백호는 미국으로 출국해 메이저리그 쇼케이스를 진행할 계획도 있었다.

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그런데 강백호는 미국에 출국하지 않고 빠르게 한화와 4년 100억원에 계약을 마쳤다. 지난해 12월 중순까지는 지켜봐야 할 것 같았던 강백호의 계약이 11월 20일에 마무리됐다. FA 개장 11일 만이었다.

1993년생인 구자욱은 내년이면 나이 34살이 된다. 좋은 계약을 따내기에는 많은 나이다. 김혜성(LA 다저스) 송성문(샌디에이고 파드리스) 등이 주전급 대우는 아니더라도 다년 계약에 성공할 수 있었던 이유는 나이 20대에 도전장을 던졌기 때문이다. 이들도 현재 마이너리그 트리플A를 전전하며 고생하고 있다.

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미국 매체 '팬사이디드'는 15일 '적지 않은 나이 때문에 구자욱은 1년 단기 계약을 받아들여야 할 가능성이 크고, 어쩌면 마이너리그 계약을 해야 할 수도 있다. 마이너리그 계약 제의만 들어온다면, 마음을 바꿔 KBO에 잔류할 가능성도 있다. KBO리그 수준은 마이너리그와 비슷하다. 일본프로야구(NPB)가 KBO보다는 수준이 높다. 구자욱의 성적이 아무리 인상적이더라도 메이저리그에서 성공으로 이어질지는 미지수'라고 바라봤다.

구자욱도 지난해 강백호처럼 메이저리그 계약이 현실성이 떨어진다고 판단하면 예상보다 이른 시점에 KBO 구단과 계약을 발표할 수도 있다. 메이저리그는 다음 달 1일 직장폐쇄 가능성이 있어 그 전에는 결론을 낼 것으로 보인다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com