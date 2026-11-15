도대체 퍼포먼스코치가 뭐야? 6년만에 친정팀 돌아온 한화바라기 "단장님과 입사 동기, 해설 제안 마다하고 현장복귀 기다렸다" [인터뷰]

선수 시절 안영명 코치. 스포츠조선DB

선수 은퇴는 KT에서 했지만, 은퇴식 파트너는 수베로 감독 시절의 한화였다. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김영록 기자] "해설 제안도 왔었지만, 학업(박사 학위)이 끝나가는 시점에서 현장 복귀를 원했다. 또 은퇴할 때 코치 제안이 왔었는데, 그걸 사양한 입장에서 해설을 하는건 (도리가)아니라고 봤다."

안영명(42)이 다시 한화 이글스 유니폼을 입었다. 안영명은 오는 2027시즌부터 한화의 퍼포먼스 코치를 맡는다. 2020년 한화를 떠난 뒤 6년만의 친정팀 복귀다.

연락이 닿은 안영명 코치의 목소리는 밝았다. 그는 "한화에서 좋은 제안을 주셔서 감사드린다. 친정팀으로 돌아와 기쁘다"고 했다.

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한화에서만 무려 18시즌(2003~2010, 2011~2020)을 뛰었다. 2010년 도중 KIA 타이거즈로 트레이드됐지만, 시즌이 끝난 뒤 다시 한화로 돌아왔을 만큼 '한화 바라기'다.

2021년 KT로 이적, 2022년 은퇴한 이래 쭉 KT의 멘털 코디네이터를 맡아왔던 그다. 그런데 한화에서 맡게 된 새로운 역할이 독특하다.

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KT 시절 직함은 코디네이터로서 주로 수원에 머물며 선수들의 심리 상담을 맡았다. 1군이 원정을 떠나면 익산으로 이동해 같은 역할을 이어갔다.

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반면 한화에는 정식 코치 부임이다. 다만 그 직함이 '투수코치'는 아니다. 도대체 퍼포먼스 코치는 뭘까. 안영명 코치는 "주로 서산에 머물며 2군이나 육성 쪽을 담당하게 될 것"이라고 했다.

선수 시절 안영명 코치. 스포츠조선DB

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"시즌 중에도 한화 선수들이 넥스트 베이스나 해외 단기 연수를 다녀오지 않았나. 보통 데이터팀이 동행했는데, 앞으로는 코치와 동행하면서 투구 메커니즘 같은 부분을 함께 훈련하게 된다. 그 노하우를 1~2군에 걸쳐 접목하고, 팀에 녹이는 역할도 하게 될 것 같다. KT에서 하던 멘털 전문보다는 조금 더 영역이 넓어지는 셈이다."

안영명 코치는 KT 시절의 사례도 들려줬다. 그 자신도 개인 자격으로 일본 퍼포먼스 센터들을 다녀본 경험이 있고. 고영표 손동현 김민(현 SSG 랜더스) 등에게 자세한 이야기도 들었다고.

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그는 "일본은 바이오메카닉의 디테일이 놀랍다. 투수가 공을 던지는 모습을 전체적으로 파악해서 대퇴부보다 햄스트링이 약하다든가, 어느 부위에 더 힘을 줘야한다는 식으로 알려준다. 특히 손동현의 경우 포크볼을 던지는 그립과 팔 각도를 바꿔서 큰 효과를 봤다"면서 "내 역할은 어렵게 배워온 노하우를 유지할 수 있게, 원위치로 돌아가지 않도록 계속 체크해주는 것"이라고 강조했다.

석장현 한화 단장이 "퍼포먼스 코치를 하려면 이론과 신체 모두 잘 아는 사람이 필요하다"며 강하게 러브콜을 했다고. 석장현 단장은 한화 이글스 신입사원으로 시작해 마케팅 홍보 운영 전략팀을 두루 거친, '밑바닥부터 단장까지' 올라선 인물이다. 안영명과는 야구 현장에서 나이를 떠나 오랫동안 함께 해온 사이.

선수 시절 안영명 코치. 스포츠조선DB

안영명 코치는 "아시다시피 2003년 한화에 입단(1차지명)했는데, 단장님과 입사 동기다. 덕분에 야구에 대해 좀더 깊은 얘기를 나눌 수 있다. 단장님의 야구 철학에 대해서도 잘 알고 있다"라며 웃었다.

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선수 출신임에도 '공부하는 야구인'으로 유명한 그다. 이제 프로야구 투수들의 투구 및 송구 불안에 대한 전문가가 됐다.

선수 시절인 2016년 스포츠건강관리학 석사를 받은 안영명 코치는 은퇴 이후 스포츠심리학 석사를 거쳐 현재 이부문 박사과정을 한학기 남겨둔 상황. 학업 진행에는 문제가 없을 전망이다.

사실 안영명 역시 자신의 미래에 대해 고민이 많았다. 이젠 '야구 학계'의 전문가로 남을지, 야구 현장으로 돌아갈지 결정해야하는 시점이었다.

선수 시절 안영명 코치. 스포츠조선DB

안영명은 "그동안 해설 제안도 받았다. 개인적으론 잘 모르는 분야를 해보는 걸 좋아한다"면서도 "처음 은퇴할 때 코치 제안을 받았는데, 내가 공부 때문에 마다했다. 그런데 이제 와서 불쑥 해설을 하는 건 앞뒤가 안 맞는 행동이라고 봤다. 코치 제안을 주셔서 감사할 뿐이다. 이제 야구 현장에서 인사드리겠다"이라고 설명했다.

지난해 한국시리즈 진출의 영광을 뒤로 하고 올해 한화의 순위는 9위. 류지현 신임 감독을 선임한 한화는 장기적 관점에서 권토중래를 노린다. 프랜차이즈 스타 안영명의 복귀가 그 시작점이 될 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com