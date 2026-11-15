얼마짜리 '특급 과외'인가...등번호 119번 육성 선수, 감독은 왜 혼자 불펜에 남겼을까 [미야자키 현장]

사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "60개 던지고 헉헉 거리면 되겠나."

두산 베어스의 마무리 캠프가 차려진 일본 미야자키 아이비스타디움. 넓은 불펜에서 단 한 선수가 공을 던지고 있었다. 그 뒤에는 김원형 감독과 정재훈 투수코치가 '매의 눈'으로 투구를 관찰하고 있었다.

공을 던지는 주인공은 등번호 119번의 투수 정성헌. 지난해 신인드래프트 11라운드 막차로 프로 입성에 성공한 선수. 하지만 그는 육성선수 신분이다. 그래서 세자릿수 등번호를 달고 있다.

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이 선수는 왜 '호랑이' 투수 전문가 감독 앞에서 혼자 공을 던졌을까. 경험이 부족한 어린 선수 입장에서는 엄청나게 긴장되는 일이었을 것이다. 감독 뿐 아니라 메인 투수코치까지 보고 있으니, 떨려서 제대로 공을 던질 수 있었을까 싶다.

그런데 이게 다르게 생각해보면 엄청난 기회다. 돈 주고 살 수 없는 '특급 과외'다. 실제 김 감독은 정성헌이 공을 던질 때마다 직접 모션까지 취하며 조언을 해줬다. 올해 2군 18경기 출전이 전부라 김 감독 얼굴 보기도 힘들었을 투수가, 좋은 기술을 연마함은 물론 감독에게 눈도장을 찍을 수 있는 절호의 기회다. 마무리 캠프가 아니라면 쉽게 있을 수 없는 일이다.

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60여개의 공을 던지고 투구가 끝났다. 김 감독은 "모레 롯데 자이언츠와의 연습경기 등판조에 포함됐다. 그것만 아니었으면 더 던지게 했을 것이다. 던지면서 뭔가 알아가는 느낌이었다"고 평가했다.

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구속은 140km 초반대인데, 제구가 훌륭하다는 2군 보고가 올라와 김 감독이 직접 보고싶었다고. 보통 구단들은 드래프트 하위 라운드에서 하나의 장점이 있는 선수들을 선발한다. 구속은 느린데 제구가 좋으면, 프로에서 체계적으로 운동하고 지도받아 구속을 끌어올릴 수 있다는 계산에 '모험수'를 던지는 것이다. 김 감독은 투수 전문가답게 "몸이 완전히 열린 상태에서 공을 던지니 힘을 못 쓸 수밖에 없었다. 그래서 아예 극단적으로 위에서 내려찍는 느낌으로 던져보라고 하니 훨씬 나아졌다"고 설명했다.

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김 감독이 조언을 마치고 내려오자, 정 코치의 레슨이 이어졌다. 과연 이날의 경험이 119번 육성선수에게 어떤 기억으로 남게 될까.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com