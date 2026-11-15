전역 다음날 바로 캠프 납치라니! → 롯데 전미르, 日미야자키 긴급 소환 왜? 이동욱 감독 고백 "보고싶었다" [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 전역 다음 날 바로 납치다. 롯데 자이언츠 강속구 투수 전미르가 민간인이 되자마자 마무리캠프에 합류했다.

이동욱 롯데 감독은 15일 일본 미야자키 휴가시에서 진행 중인 마무리캠프서 전미르를 빠르게 불러들인 배경을 설명했다.

전미르는 상무에서 군 복무를 마치고 11일 전역했다. 전미르는 12일 바로 미야자키행 비행기를 탔다. 롯데는 4일부터 24일까지 전지훈련을 실시한다.

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이 감독은 "보고싶었다"고 고백했다. 전미르는 150㎞ 강속구를 꽂아넣는 구위형 구원투수다.

코칭스태프 추천이었다. 이 감독은 "처음에는 생각을 안 했다. 임경완 이재율 투수코치가 전미르 한번 봐야되지 않겠느냐고 건의를 했다. (전)미르도 이왕 빨리 와서 동료들과 코치들과 호흡을 맞춰보는 편이 좋다고 생각했다"고 밝혔다.

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전미르는 15일 불펜투구를 실시했다. 전미르는 17일 예정된 두산 베어스와 연습경기에 출전할 예정이다.

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이 감독은 너무 눈여겨보지는 않았다.

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이 감독은 "조금 보다가 빠졌다. 세게 던질까봐"라며 웃었다. 합류 직후 감독이 관심을 크게 나타내면 선수 입장에서는 부담을 느낄 수 있다.

전미르가 1군에 성공적으로 안착하면 롯데 불펜은 매우 두터워질 전망이다.

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이 감독은 "던지는 모습을 보니 무게감 자체가 다르다. 공을 던지지 않았는데도 타자를 압박할 수 있는 기운 자체가 좋았다. 포심을 중심으로 변화구도 다양하다. 활용도가 폭넓은 선수"라고 기대했다.

기존 김원중 최준용 박정민이 탄탄하다. 아시아쿼터 이이무라 쇼타도 재계약이 유력하다. 전미르까지 가세하면 필승조 이원화도 가능하다.

이 감독은 "지금 있는 김원중 최준용 박정민 이이무라 라인에 전미르까지 붙여주고 홍민기 송재영 등 좌완투수들이 올라오면 투수진이 꽤 풍부하다. 김한결 김태균 윤성빈 이승헌 등도 지켜보고 있다"고 덧붙였다.

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전미르는 퓨처스리그에서 투타겸업을 시도했지만 당장 1군에서는 투수에 전념하기로 했다.

이 감독은 "전미르가 구원투수로 나가야 하는데 이 상황에서는 투타겸업을 시도할 방법이 없다. 본인도 받아들였다"고 전했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com