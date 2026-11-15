'1R급 관심' KIA 유명 신인, 타이거즈 레전드 뒤따를까…"김선빈 선배님이 계기, 후회한 적 없어요"[인터뷰]

KIA 타이거즈 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "김선빈 선배님이 야구를 시작한 계기입니다. 초등학교 5학년에서 6학년 넘어갈 때 늦게 시작했지만, 후회한 적 없습니다."

KIA 타이거즈 신인 포수 김선빈은 지난 9월 '2027년 KBO 신인드래프트' 당시 큰 관심을 받았다. 타이거즈 역대 통산 최다 안타 신기록(1862개)을 쓰고 있는 레전드 김선빈과 동명이인이기 때문. 김선빈은 5라운드 지명이었는데도 1라운드에 호명된 이호민만큼이나 눈길을 끌었다.

대선배 김선빈과 단순히 이름만 같은 게 아니다. 이름 한자부터 똑같고, 생일은 둘 다 12월 18일이다. 혈액형마저 같은 O형. 게다가 두 김선빈 모두 신인드래프트 전체 43순위로 KIA의 지명을 받았다. 보통 인연은 아니다.

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신인 김선빈은 엄청난 인연과 관련해 "내 이름은 할아버지가 지어주셨다. 할아버지는 야구를 잘 모르셔서 아마 김선빈 선배님과는 관련 없이 지어진 것 같다. 생일이 똑같은 것도 신기한데, 아빠가 지명 순번까지 똑같다고 알려주셔서 나도 놀랐다"며 웃었다.

김선빈은 2017년 KIA의 우승을 응원하다 야구선수의 꿈을 키웠다. 그해 타율 3할7푼 맹타를 휘두르며 타격왕을 차지한 김선빈을 롤모델로 삼았다. 선배 김선빈을 따라 유격수로 야구를 시작했고, 등번호도 3번을 따라서 달았다. 그러다 포수에 흥미를 느껴 포지션은 변화를 줬다.

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김선빈은 "김선빈 선배님과 KIA 때문에 야구선수의 길을 선택했는데, 후회한 적은 단 한번도 없었다. 사실 KIA에 올 줄은 몰랐다. 주변에서 어느 팀에 가고 싶냐고 물어보면 KIA라고 항상 이야기는 했지만, 확률적으로 힘들지 않을까 생각했다. 드래프트를 집에서 보고 있었는데 KIA에서 나를 부르자마자 다리가 풀렸다"며 미소를 지었다.

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광주제일고 시절 김선빈은 공격형 포수로 높은 평가를 받았다. 다만 2학년 때까지 팀에 백업 포수가 없어 거의 모든 경기를 뛴 여파가 3학년 때 나타났다. 3학년 때 성적이 떨어진 바람에 지명 순위는 낮아졌지만, KIA는 여전히 김선빈의 잠재력을 높이 평가한다.

KIA 타이거즈 정범모 배터리코치(왼쪽)와 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈

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이범호 KIA 감독은 이번 일본 오키나와 마무리캠프에 신인 야수는 김선빈 이호민 노민혁(3라운드) 등 3명을 불렀다. 모두 타격에 강점이 있는 선수들. 이호민과 노민혁은 당장 내야 백업으로 가능성을 확인하고 있고, 김선빈은 일단 장기적 관점에서 지켜보고자 기회를 줬다.

김선빈은 "마무리캠프에 와서 훈련이 힘든 것도 있지만, 스스로 늘고 있는 게 느껴진다. 솔직히 수비는 의문이 든다는 말을 많이 들었는데, 코치님들께서 정말 다 가르쳐 주시니까 실시간으로 늘고 있다고 느낀다. 아무래도 투수들의 공이 고등학생들과 달라서 안정적으로 받는 연습을 많이 하고 있고, 송구할 때 밸런스도 정범모 코치님께서 많이 도와주시고 있다. 윤영철 선배님의 불펜 피칭을 함께했는데, 고등학교 때는 내가 미트를 대는 곳에 공이 오는 경우가 진짜 드물었다. 그런데 내가 대는 곳으로 거의 공이 들어오니까 재미있기도 했다"며 눈을 반짝였다.

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신인다운 사고(?)도 한 번 쳤다. 불펜 피칭 때 받은 공을 투수에게 다시 송구하다 힘이 빠진 것. 공이 높게 뜨면서 투수 뒤에 서 있던 이동걸 투수코치의 머리 쪽으로 향했고, 이 코치는 황급히 피한 뒤 당황한 표정을 숨기지 못했다. 김선빈은 연신 "죄송합니다"를 외쳐야 했다.

김선빈은 "그런 적이 정말 처음이다. 웨이트트레이닝도 많이 하고 팔에 알이 배기긴 했는데, 공이 안 그래도 던질 때 잘 안 눌린다는 느낌을 받고 있었다. 근데 갑자기 일어나서 던졌더니 공이 빠져서 나도 당황했다"며 한번 더 이동걸 코치에게 죄송한 마음을 표현했다.

이범호 KIA 감독은 김선빈이 다시 타격에서 자신감을 되찾을 수 있도록 이런저런 조언을 해줬다.

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김선빈은 "감독님께서 '고등학교 2학년 때까지는 잘 쳤는데, 왜 3학년 때는 잘 안 됐냐'고 물으시더라. 욕심부리지 말라고 하셨고, 메커니즘을 봐주셨다. 그래도 긍정적으로 봐 주시는 것 같았다. 파워랑 콘택트 둘 다 되는 게 내 장점"이라고 자신감을 보였다.

대선배 김선빈과 동명이인으로 주목을 받은 만큼 빨리 1군에서 보여주고 싶은 마음도 크다.

김선빈은 "나도 KIA를 보고 자랐던 한 팬이었는데, 이제는 팬분들에게 사랑받는 것 같아서 감사하고 실력으로 보답을 드리는 일만 남았다고 생각한다. 지금 KIA 유니폼을 입고 있는 것만으로도 동기부여가 된다"며 의욕을 보였다.

KIA 타이거즈 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com