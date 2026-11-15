향수 선물 200만원 시작일 뿐이었다...일본에서 밥 잘 사주는 형 "사실상 사비 캠프입니다" [미야자키 현장]

사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "사비 캠프라니까요. 하하."

KBO리그 선수들 중 고연봉 선수들은 비시즌 자비로 미니 캠프를 차려 훈련을 하고, 거기에 후배들을 데려가기도 한다. 그래서 '사비 캠프'라는 말이 종종 나온다. 훈훈한 미담이다.

두산 베어스는 일본 미야자키에 마무리 훈련 캠프를 차리고 훈련중이다. 마무리 캠프는 구단이 정식으로 지원하는 훈련이다. 그런데 "저는 사비 캠프입니다"라고 외치는 선수가 있다. 이영하다.

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사실 마무리 캠프는 어린 선수들, 백업 선수들이 많이 참가한다. 한 시즌 주전으로 활약한 고참급 선수들은 빠지는 게 보통이다. 알아서 몸 관리를 할 거라는 믿음이 깔려있어서다.

그런데 이영하는 김택연과 함께 이번 마무리 캠프 참가를 자청했다. 지난 시즌을 앞두고 4년 총액 52억원의 FA 계약을 체결하고, 선발 전환 도전에 실패했지만 시즌 도중 깜짝 마무리 변신에 성공하며 훌륭한 시즌을 보낸 직후였다. 26세이브를 기록한 투수가 투수 최고참으로 마무리 훈련에서 솔선수범하니 훈련 분위기가 자연스럽게 좋아질 수밖에 없다. 이영하도 "가족과 시간을 함께 못 하는 점 하나가 아쉽지만, 와서 운동하고 몸을 만드는 건 좋다"고 말했다.

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이영하는 이번 마무리 캠프에 오며 또 화제를 일으켰다. 출국하는 길에 김택연, 최민석, 최승용, 김정우에게 향수를 선물한 것. 거의 200만원에 가까운 돈을 썼다고 한다. 초보 마무리 앞에서 열심히 던져준 후배들에게 감사의 표시를 한 것이다.

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문제는 이 향수로 끝난게 아니다. 최고참이다보니, 현지에서 후배들 밥도 사줘야 한다. 물론 선수단 숙소에서도 식사가 제공되지만, 힘든 훈련을 마치고 외식하는 기쁨을 포기할 수 없다. 이영하는 "거의 사비 캠프다. 비행기, 숙소만 내가 안 냈지 밥은 다 사는 것 같다"며 웃었다. 김원형 감독이 "밥 잘 사주는 형"이라고 놀리자 "돈이 너무 많이 듭니다"라고 받아쳤다.

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이영하는 "그래도 후배들이 마트에서 장 보고 할 때 내 것을 사주기도 한다. 올시즌을 앞두고 FA 계약도 했고, 이렇게 후배들에게 써야 나중에 나에게 더 크게 돌아올 거라 생각한다"며 밝게 웃었다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com