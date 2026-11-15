롯데 이동욱표 수비 훈련, 진짜 다른가보다 → 이택근 단장 "이렇게 수비 집중한 캠프 처음 봤다" [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "많은 캠프를 다녀봤지만 이렇게 수비에 집중한 캠프는 처음봤다."

이번에는 진짜 달라지는 것일까. 이동욱 감독이 지휘하는 롯데 자이언츠가 마무리캠프서 강도 높은 수비 몰입 훈련에 돌입했다. 이택근 단장도 이런 콘셉트는 처음이라며 혀를 내둘렀다.

롯데는 지난 4일부터 일본 미야자키 휴가시에 마무리캠프를 차렸다. 24일까지 '수비 강화 캠프'로 진행된다.

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이 단장은 "훈련량을 증가시키는 것도 중요하다. 하지만 아예 이렇게 선수단에게 수비 집중이라는 의도를 주지시키고 훈련하는 것은 몰입도가 또 다르다. 많은 캠프를 다녔지만 이 정도는 처음 봤다"고 감탄했다.

김민성 신임 수비코치가 전면에 나섰다. 그는 직접 펑고를 치며 모든 타구에 상황을 부여했다.

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이 감독이 방향성을 잡아주면 김 코치가 디테일을 짠다.

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15일에는 중계플레이 콘셉트였다. 김 코치는 좌중간 우중간 멀리 공을 때렸다. 전민재 고승민이 앵커맨으로 뛰어다녔다. 나승엽이 1루와 마운드를 오가며 커트맨을 맡았다. 한태양이 3루에 오랜 시간 머물렀다.

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김 코치는 플레이 하나가 끝날 때마다 피드백을 반복했다. 공이 도는 와중에도 선수들끼리 크게 소리쳐서 상황을 공유해야 한다고 강조했다. 빠른 주자라면 리터치를 재차 시도할 수 있으니 모든 상황을 염두에 두고 대비하라고 강조했다. 즉흥 설명이 아니라 준비된 시나리오를 읊듯이 술술 나왔다.

선수들은 김 코치의 말이 끝나면 마치 훈련병처럼 큰 목소리로 대답하며 사기를 끌어올렸다.

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이 단장은 "선수 때부터 준비를 한 건가?"라며 놀라워했다.

수비 전문가인 이 감독이 크게 손을 대지도 않았다. 이 감독은 "김 코치가 보는 눈이 다르다. 그래서 같이 하자고 했다. 아무 경력 없이 1군을 맡았다고 다들 걱정하시는데 저와 소통을 충분히 하고 있다. 준비하는 어떤 과정들을 보면 욕심을 가지고 만들어서 들어오더라"며 만족감을 나타냈다.

나승엽 역시 "아주 재미있게 하고 있다"며 웃으면서 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com