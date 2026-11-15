이것은 나를 버린 롯데로 돌아오기까지 이야기다 → "두려웠다" 허문회 어게인의 진심 [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "사실 저는 조금 두려움이 있었고요."

허문회 롯데 자이언츠 수석코치가 5년 만에 친정에 돌아온 소감을 고백했다. 허 코치는 2019년 가을 롯데 감독으로 부임했다. 롯데는 2021년 5월 허문회 당시 감독을 경질했다. 허 코치는 위풍당당하게 돌아왔다.

15일 일본 미야자키 마무리캠프 현지에서 만난 허 코치는 "좋기도 하고 설레기도 하다"며 컴백 심경을 전했다.

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이동욱 신임 감독이 허 코치를 영입했다. 허 코치는 "놀랐다. 사실 망설이기도 했다. 그래도 다시 유니폼을 입고 싶었다. 제가 가진 기술을 다 전수하고 싶은 마음으로 왔다"고 밝혔다.

쉽지 않은 결정이었다. 성적 부진 책임을 지고 계약 기간 절반도 못 채운채 해고를 당한 셈이다. 허 코치는 "두려움이 있었다. 제가 롯데에서 좋지 않게 나왔다. 야인으로 있을 때 (이동욱)감독님과 연락을 정말 자주 나눴었다. 감독님께서 힘이 되는 이야기를 많이 해주셨다"고 고마워했다.

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이 감독과는 눈빛만 봐도 통하는 사이다.

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허 코치는 "야구관에 관해서는 서로에 대해 너무 잘 안다. 그게 사실 편안하다. 하루아침에 이루어진 것이 아니다. LG 시절이니까 2007년부터다. 오래 지낸 야구인들 보면 사이가 틀어지기도 하는데 우리는 그 단계 조차 넘어섰다. 서로가 무엇을 원하는지 잘 안다"고 설명했다.

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이 감독은 2020년 NC를 우승으로 이끈 뒤 2022년에 경질됐다. 허 코치와 1년 차이다.

함께 야인이던 시절 서로 힘이 됐다. 허 코치는 "우리가 어디가 부족했는지 어디를 고쳐야 하는지 야구 이야기를 엄청나게 했다. 2013년에 감독님이 저에게 책을 선물해 주셨다. 코치끼리 책 선물하는 경우가 잘 없다"며 오래된 기억을 소중하게 간진하고 있었다.

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이 감독이 강조한 루틴화 습관화 자동화에 적극적으로 공감했다. 꾸준하고 일정한 패턴을 만들어서 몸이 자동으로 반응하도록 숙달해야 기량 향상으로 연결된다는 것이다. 이는 젊은 선수들일수록 중요하다. 롯데는 특히 어린 선수들이 많다.

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허 코치는 "방향성을 잡아주는 것부터 시작이다. 감독님이 항상 말씀하시는 부분이다. 루틴을 갖추고 반복 훈련을 해서 익혀야 한다. 커다란 슬럼프가 오지 않도록 하는 작업이다. 지금은 그 단계"라고 설명했다.

그래도 99%는 선수들이 해야 한다고 허 코치는 강조했다.

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그는 "우리가 도와주는 부분은 1% 정도다. 방향이 틀렸을 때 바로잡아주고 동기를 부여하는 일이다. 선수들이 신체가 다르고 생각도 다 다르다. 지도자가 어떻게 교감하고 또 인내하는가가 중요하다. 체력이 떨어졌을 때 접근법도 달리 해야 한다"고 롯데가 어디로 나아가야 하는지 대략적으로 제시했다.

이 감독의 전폭적인 지지가 있어서 가능한 일이다.

허 코치는 "감독님도 저를 지켜봤다. 저도 다시 유니폼을 입고 싶었다. 이거 아니면 나도 안 된다. 감독님과 함께라면 윈윈이 되겠구나, 서로 와닿았다. 그렇게 지금 좋은 기회가 온 것 같다"고 재기를 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com